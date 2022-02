Uzroke svoje ćudljive, agresivne naravi, pronalazila je u djetinjstvu: "Nisam razmažena diva koja gubi kontrolu kad joj stvari ne idu na ruku. Samo mi se smrači pred očima me moji najmiliji iznevjere. To dolazi iz dubine kao posljedica emocionalnog poremećaja. Mislim da je to posljedica patnje iz djetinjstva zbog osjećaja u da me majka napustila pa ako osjećam nepovjerenje ili izdaju, gotova sam", rekla je jednom prilikom. Naime, zbog fizičkih okršaja i napada na zaposlenike, asistente te druge osobe, čak je 11 puta završavala na sudu, a sve se dogodilo u kratkom periodu od 1998. do 2009. godine. Jedan od najzapaženijih ispada dogodio se na londonskom Heathrow aerodromu, kada je Naomi napala dvojicu policajaca. Navodno im je pljunula u lice te ih je vrijeđala i tukla nakon što se dio njene prtljage zagubio u transportu. Tom prilikom je osuđena na 200 sati društveno korisnog rada te joj je doživotno zabranjeno letjeti s British Airwaysom.