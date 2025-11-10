Cristiano Ronaldo otkrio datum vjenčanja s Georginom: Objasnio zašto je čekao ovako dugo

Cristiano Ronaldo (40), svjetski poznati nogometni superstar, otkrio je u velikom intervjuu za Piersa Morgana da će se napokon vjenčati sa svojom dugogodišnjom partnericom Georginom Rodríguez (31), manekenkom i influencericom. Otkrio je detalje romantične, a sasvim spontane prosidbe, kao i točan datum vjenčanja.

Neočekivana prosidba koja se dogodila sama od sebe

Iako su zaruke službeno objavili još u kolovozu 2025., kada je Georgina ponosno pokazala raskošni prsten, Cristiano je sada otkrio da taj trenutak nije bio pomno isplaniran. Kaže da je sve došlo prirodno, baš kako je trebalo.

Prosidba se dogodila u jedan sat ujutro, a presudnu je ulogu imala njihova djeca. Djevojčice su upitale: “Tata, daješ li mami prsten?”, a on je shvatio da je upravo to savršen trenutak.

Romantična strana nogometne zvijezde

Cristiano je istaknuo da mu nije bilo važno žuriti, nego napraviti onaj pravi korak onda kada je siguran. Naglasio je da Georginu želi oženiti jer je ona osoba koju najviše voli, a ne samo zato što je majka njegove djece.

“I ona i naša obitelj moja su najveća sreća”, rekao je emotivno.

Vjenčanje nakon Svjetskog prvenstva

Najviše pažnje izazvao je trenutak u kojem je Cristiano otkrio datum. Par će se vjenčati u rujnu 2026., odmah nakon Svjetskog prvenstva. Nogometaš se našalio kako bi se moglo dogoditi da na vjenčanju pokaže još jedan trofej – svjetski.

Njihova priča traje već deset godina

Podsjećamo, Cristiano i Georgina upoznali su se 2016. u Madridu, gdje je ona radila u luksuznoj trgovini. Danas zajedno odgajaju petero djece i naglašavaju da im je obitelj apsolutni prioritet.

Za Georginu, majčinstvo je najveća sreća, dok Cristiano vjenčanje vidi kao prirodan nastavak njihove ljubavne priče.

