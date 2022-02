JEZIVO JE KAKO DANAS IZGLEDA / Lice joj se izobličilo, izgleda poput lošeg fotošopa: Plakat ćete kad vidite što je ostalo od zvijezde 'Prijatelja'

Courteney Cox (57) u razgovoru s britanskim magazinom Sunday Times Style priznala je da se osjećala "čudno" nakon estetskih operacija. Cox je rekla da je odustala od pokušaja da izgleda isto kao i prije. "Bilo je trenutaka kada sam shvatila da se mijenjam, da izgledam starije. Godinama sam pokušavala loviti tu mladost. Nisam shvaćala da zapravo izgledam jako čudno s injekcijama i operacijama, koje sada nikada ne bih ponovila", rekla je zvijezda "Prijatelja". Kada je u pitanju njezina karijera, Cox je otkrila i neke nesigurnosti. Unatoč statusu globalne zvijezde, glumica je rekla da joj je samopouzdanje narušeno prije nekoliko godina, nakon što je snimila pilot za seriju koja nije uspjela ući u produkciju. Glumica se osvrnula i na to kako se nosi s lošim komentarima na društvenim mrežama. "To me neko vrijeme dosta stresiralo. Najbolje ih je uopće ne čitati, ali ja to čitam i znam da ću se osjećati loše, ali i dalje čitam", rekla je Courteney Cox koja je izazvala velike rasprave kada je u pitanju njezino lice i tretmani botoksom. U galeriji pogledajte kako se simpatična glumica mijenjala kroz godine...