TKO BI JOJ DAO TOLIKE GODINE?! / Claudia Schiffer bila je mokri san svih muškaraca: Jednom se skinula do kraja, ali većina je pamti po nečem drugom

Supermodel Claudia Schiffer 25. kolovoza slavi 51. rođendan. Ona se rodila u gradiću Rheinbergu u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Claudia je od malih nogu htjela biti odvjetnica i raditi u očevoj odvjetničkoj firmi. No, život ju je odveo u sasvim drugom smjeru kada je imala samo 17 godina, a za sve je "kriv" jedan izlazak u Düsseldorfu. Naime, tada ju je zapazio i angažirao vlasnik Metropolitan Model Agency Michel Levaton. Nemalo nakon toga, Claudia se pojavila na naslovnici francuskog izdanja časopisa Elle i od tada je pozirala za mnoge renomirane magazine i modne editorijale te je nosila modne revije svih velikih dizajnerskih imena. Osim zapažene manekenske karijere, Claudia se okušala i kao glumica u filmovima i glazbenim videospotovima, a mnogi je pamte po ulogama u filmovima "Richie Rich", "Zapravo ljubav" i "Ready to Wear". Njezine ljubavne afere rijetko su punile stupce tabloida, a najpoznatija je bila ona s američkim mađioničarem Davidom Copperfieldom. Njih dvoje bili su zajedno od 1994. do 1999. godine, a zaručili su se nakon sedam mjeseci veze. No, par je prekinuo nakon skandalozne objave jednog francuskog časopisa kako je njihova veza samo dobro osmišljen posao koji je sklopio Claudijin menadžer, a navodno je za to dobila i honorar od 20 tisuća dolara. Ona je nakon toga sreću našla s američkim filmskim producentom Matthewom Vaghnom za kojeg se udala 2002. godine, a s njim ima dvoje djece, sina Caspara i kćer Clementine. Claudijino bogatstvo časopis Forbes procijenio je na 38 milijuna funti. Ona je jednom prilikom izjavila kako se zbog svoje visine od 180 cm osjeća društveno izolirano. No, zbog svoje velike popularnosti bila je meta progonitelja od kojih ju je čak i policija štitila. Claudia se nije baš voljela fotografirati obnažena, pa ipak se je pojavila gola u reklami za Citroen 1998. godine. Otkrila je svojedobno da tada još nije znala voziti automobil. Claudia se u par navrata našla na popisu najljepših žena svijeta.