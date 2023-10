Izvori bliski Kris Jenner i vojvodi i vojvotkinji od Sussexa kažu da se Kris trudi da pridobije Harryja i Meghan u nadi da će se pojaviti u njihovoj hit emisiji "The Kardashians".

Foto: Profimedia

"Nije slučajnost da se Kardashianke kreću u istim krugovima kao i Meghan", rekao je insajder za časopis Bella putem Mirrora. "To je odlično za dvije obitelji da se udruže, ali Kris ne želi forsirati ništa." "Čak i ako je to samo epizodna uloga, to je velika pobjeda za Kris, vrlo unosan je taj posao", dodao je izvor.

Dok su glasine o pregovorima između Sussexovih i Kardashiana navodno "još uvijek u ranoj fazi", Jenner navodno misli "smjestiti ih uz najuži krug svoje obitelji", tvrdi insajder, a piše Page Six.

Foto: Instagram

Otkako su odstupili s mjesta starijih članova kraljevske obitelji, Harry i Meghan zaokupljeni su sklapanjem prijateljstava s holivudskom elitom. Među njima je i klan Kardashian/Jenner, koji su posljednjih mjeseci u nekoliko navrata primijećeni u interakciji.

Čini se kao početak jednog divnog prijateljstva

Meghan je viđena kako se druži s Kardashianima na Beyoncéinoj turneji “Renaissance” u Los Angelesu prošlog mjeseca, dok njezina mama Doria Ragland sama uspostavlja nova prijateljstva. Na večeri punoj zvijezda u kolovozu, Ragland je viđena kako čavrlja s Kris Jenner i Kim Kardashian, a čak je i pozirala za fotografije s njima. Štoviše, objavljeno je da je Meghan angažirala usluge tjelohranitelja koji je prije radio za Kardashiane.

Foto: AFP Meghan Markle i njezina majka Doria

“Ovo su tipovi koji dolaze iz malog kruga elitnih tjelohranitelja, bilo policijskog ili vojnog porijekla”, rekao je jedan od bivših tjelohranitelja reality TV zvijezde, Steve Stanulis. "Obično ako je tip dovoljno dobar da radi za zvijezde visokog profila, nije neobično da bude tražen."

“Ne samo zbog zaštite, već i zbog snage. Izgleda dobro”, dodao je.

