Stručnjaci tvrde da su princ i princeza od Walesa jednako jaki i utjecajni odvojeno te pokušavaju ostaviti iza sebe razdor između princa Williama i princa Harryja, a došao je i red na njih da zablistaju na Invictus igrama u Njemačkoj.

Sukob između dvojice braće

Kate je izašla zbog važnih angažmana u Ujedinjenom Kraljevstvu, a William je naoružan svojim ambicioznim ciljem da spasi planet putem desetogodišnjeg projekta pa je tako otišao u Earthshot Prize Innovation Summit u New Yorku,

Iako je William došao u američku domovinu koju je princ Harry usvojio i u njegovom srcu je stajala bol, ne vide se znakovi pomirenja između dva brata.

Kraljevski stručnjak Duncan Larcombe rekao je za OK! da će Harry vrlo često tijekom mirnijih trenutaka biti u Williamovim mislima na njegovom putovanju u Veliku Jabuku.

“Uvijek će postojati određene stvari koje će Williama podsjećati na njegovog mlađeg brata i koje će ga uznemiriti, u to ne sumnjam ni trenutka. Volio bih znati koliko je Invictus Games William vidio i je li se uopće usudio pogledati Netflixov dokumentarac o tome. Možda je to jednostavno bilo previše bolno za njega. Šteta. Stvari su mogle biti drugačije da su dečki razgovarali. Mogli su posuditi nešto utjecaja na svoje projekte. Ove prilike su izgubljene”, rekao je Duncan.

Duncan smatra da unatoč povrijeđenosti, William i Kate odlučni su sve negativnosti čvrsto ostaviti u prošlosti. “Mislim da je Williamov način na koji se nosi s tim da se usredotoči na posao koji obavlja, i tako se nosi. Isto je i s Kate. Zasuču rukave i rade, a Williamovo putovanje u New York nije iznimka u tome", kaže Duncan.

Sukob između braće prvi je put izašao na vidjelo još 2019. godine kada je Harry potvrdio da su već bili na različitim putevima, a Kateino razočarenje, njeni pokušaji da izliječi prekinutu vezu nisu uspjeli.

“Kada dolazite iz sretne, ujedinjene obitelji kao što Catherine doalzi, nevjerojatno je teško razumjeti kako se ljudi mogu otuđiti. Mislim da je vjerovala da se sukuob može popraviti i, nakon sprovoda princa Philipa, vidjeli smo je kako razgovara s Harryjem i očito potiče Williama da učini isto. Ali sada znamo da nije uspjelo. Zapravo, William i Harry su se žestoko posvađali odmah nakon sprovoda. Dođe trenutak kada jednostavno morate prihvatiti da sretne obitelji nisu igra koju svatko može igrati", rekla je bivša kraljevska dopisnica BBC-ja Jennie Bond te nastavila:

“Kate su povrijedile i uvrijedile stvari koje su Harry i Meghan rekli, ali ona i William su vrlo jak tim, i pretpostavljam da su zajedno došli do zaključka da se sukob s Harryjem ne može popraviti u doglednoj budućnosti. Zatvorili su svoje umove za tu mogućnost i odlučili nastaviti sa svojim životima. William može biti prilično užaren, ali ona je vješta u smirivanju, pa mislim da bi ga prije nego što je krenuo u New York jednostavno poljubila za oproštaj i poželjela mu sretno jer je William puno uložio u ovaj projekt i siguran je u ono što radi.”

Podrška je ključ veze

Jennie smatra da je uzajamna podrška jedan je od ključeva njihove snažne veze.

“Tako je malo ljudi kojima se članovi kraljevske obitelji mogu obratiti za savjet, utjehu ili samo da se opuste. Sigurna sam da su William i Catherine jedna drugoj velika podrška i da je Kate najnevjerojatniji izvor ohrabrenja za Williama. Brak je utemeljen na trajnom prijateljstvu i sigurna sam da je William pozvao snagu tog prijateljstva da mu pomogne da se pomiri s gubitkom svog pratitelja, svog brata", rekla je Jennie.

Jennie vjeruje da je paru prekid 2007. godine pomogao da se nose s trzavicama koje je izazvao Harry. “Mislim da je jedna od najboljih stvari koju su napravili bio prekid prije nego što su se vjenčali. Kratko vrijeme koje su proveli razdvojeni natjeralo ih je da vide kakav bi bio život jedno bez drugog. Mislim da je to postavilo temelje za ono što se čini iznimno sretnim i sigurnim brakom. Izbacivanje je moralo pogoditi njeno samopouzdanje u to vrijeme, ali ona je od tada izrasla kao žena, kao supruga, majka i kao buduća kraljica koja bi prošlog tjedna s ogromnim ponosom gledala svog muža kako nastupa na svjetskoj pozornici", rekla je Jennie.

Williamov povratak u Ameriku

William je svoje uzbuđenje zbog posjeta Americi, njegovog drugog putovanja u manje od godinu dana, pokazao u komentaru objavljenog na društvenim mrežama .

“Tako je dobro vratiti se u Sjedinjene Države. Nitko ne pokazuje optimizam i domišljatost kao američki narod", napisao je.

I to je došlo samo nekoliko dana nakon njegovog okrunjenja za najpopularniju javnu osobu u SAD-u, pobijedivši ukrajinskog predsjednika Zelenskog, predsjednika Bidena i vlastitog oca, kralja Charlesa.

Njegov zakazani angažmani uključivali su provjeru ogromne hrpe školjaka kamenica na Billion Oyster Project na otoku Grosvenor, čiji je cilj obnoviti grebene kamenica u njujorškoj luci te susret s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom i druženje s vatrogascima FDNY u blizini Ground Zero. No, unatoč tome, pridružio se hordama Njujorčana koji obavljaju svoju jutarnju rutinu u kojoj je trčao kroz Central Park, naizgled neprimijećen.

“Bilo je divno probuditi se u New Yorku u sunčano jutro, a ne s kišom koju smo jučer imali. Bilo je prekrasno jutros udahnuti svježeg zraka”, rekao je prethodnoj pobjednici Vaitei Cowantold na pozornici na Summitu te otkrio petnaest ovogodišnjih finalista Earthshot Prize.

William kao Pokretač Earthshota 2020. u studenom treba otputovati u Singapur gdje će objaviti pet pobjednika za treću godišnju dodjelu nagrada. “Mislim da sam 2014. zadnji put bio ovdje u New Yorku, pokušavao sam se vratiti, ali zbog Covida i smrti moje bake prošle godine, nisam mogao doći”, Izjavio je William nakon što je rekao dobronamjernicima da se u bliskoj budućnosti želi vratiti u New York s Kate i djecom.

Jedna njegova obožavateljica koja je čekala u gomili da upozna princa poklonila mu je tri majice s natpisom "I [srce] New York" za djecu i dvije mini njujorške registarske pločice s natpisom "William" i "Catherine".

“Amerikanci vole našu kraljevsku obitelj, a William postaje sjajna zvijezda monarhije, posebno s Kate uz sebe. Ima lagani šarm svoje majke, kao i njezin dobar izgled, a i samouvjeren je i potpuno uronjen u sudbinu koju je nekoć gledao sa strahom. Izgleda kao da uživa u svojoj ulozi, a kao što pokazuje nagrada Earthshot, odlučan je koristiti svoju platformu za stvaranje stvarne promjene”, primijećuje Jannie.

“Mora da je bila vrlo sretna slučajnost” da se njegov posjet poklopio s njegovim proglašenjem za najutjecajniju globalnu osobu u Americi. Mislim da je to moralo biti pravi poticaj za Williama kada je sletio u New York, ne samo zato što je bio na udaru toliko javnih kritika od Harryja. Definitivno je osjetio teške posljedice Harryjevog izbacivanja svog prljavog rublja u javnosti”, složila se vodeća kraljevska autorica Katie Nicholl.

Daljina između para zbog različitih poslova

Prinčevi George i Louis te princeza Charlotte ipak su se vratili kući, a Jennie hvali pristup para timskom udruživanju usred njihovih pretrpanih rasporeda.

"Sigurna sam da bi William dao sve od sebe za FaceTime s Kate i djecom kako bi ih zadržao u kontaktu s onim što se događa i, posebno, kako bi pokazao djeci da su mu i dalje prioritet, kamo god ga posao odveo. Oni svakako pokušavaju posložiti svoje radne rasporede tako da jedno od njih može ići u školu. William voli kuhati, ali nije baš dobar. Sigurna sam da može pripremiti večeru za djecu kad je to potrebno. On je moderan tata, sasvim drugačiji od vlastitog oca i iako imaju dadilju i pomoć u kući, ostavljaju dojam da vole raditi stvari za sebe kao svaka normalna obitelj. To je izvrstan primjer za djecu, koja se odgajaju u sigurnom balonu ljubavi, smijeha i nečega što se približava normalnosti”, objasnila je Jennie.

Zbog prošlotjednog posla, Kate je posjetila Royal Naval Air Station (RNAS) Yeovilton u jedan od najprometnijih vojnih aerodroma u UK, Somerset. Okušala se i letenju Wildcatom Mk2 u simulatoru kao komodorca Zračne armije flote, a osoblje joj je zapljeskalo jer je bila stvarno angažirana, stvarno uzbuđena i postavljala je hrpu pitanja. Neke kraljevske obožavatelje najviše je impresionirala njezina vještina gracioznog iskrcavanja iz helikoptera u visokim petama.

Posjetila je i neprofitnu dobrotvornu organizaciju za intervencije mladih u istočnom Londonu Streets of Growth u kojoj su postojale tvrdnje da je prekršila kraljevski protokol pozirajući za selfie s jednim od osoblja. "Sviđa mi se činjenica da izlazite u zajednice. Djeca su tako izolirana, kod kuće su s velikim problemima", rekla je Kate radnicima na prvoj liniji.

Tamo je upoznala majke i kćeri kojima je pomogla usluga i koje su joj pokazale neke od cipela i nakita koje su izradile na kreativnim radionicama.

Posljednjih mjeseci, ona i William sve češće daju solo angažmane kako bi promovirali vlastite strastvene projekte što sugerira da je njihova veza toliko stabilna da su jednako utjecajni odvojeno.

“Postao je problem što bi Diana zasjenila Charlesa kada bi imala javne angažmane. Ništa od toga ne vidite kod Williama i Kate. Je li prilika za fotografiranje s Kate u napadima hihotanja u prsluku za spašavanje zasjenila dobar posao koji je William radio?

Ne, Earthshot Summit je izazvao isto toliko pažnje medija. To je dokaz za njih kao tim da mogu biti u različitim zemljama, raditi različite stvari, a opet oboje stvarati vrlo pozitivan publicitet. Ni Kate ni William ne vide jedno drugo kao prijetnju, vide jedno drugo kao svoju najveću podršku", ističe Katie Nicholl.

