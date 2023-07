Nije tajna da je Kate Middleton uz svog supruga, princa Williama, jedna od najutjecajnijih i najpopularnijih članica britanske kraljevske obitelji, što je dovelo do širenja nebrojenih glasina, koje ne samo da su se obrušile na njenu reputaciju i prestiž, već su pokušale uništiti i njihov brak, piše Music Mundial.

POGLEDAJTE VIDEO: Kate Middleton svirala je klavir u božićnom televizijskom specijalu 'Zajedno za Božić'

Najvjerniji obožavatelji kraljevske obitelji zaslužni su za zaustavljanje nekih tračeva koje šire britanski tabloidi, a pritom su implicirali i da je Kate ta koja 'nosi hlače' u braku.

Princeza od Walesa ima eleganciju i stav, ali pored toga ima snažan i ozbiljan karakter, koji dolazi do izražaja samo kada prilika to zahtijeva. Obično je možemo vidjeti s osmijehom na licu i vrlo opuštenu, no obožavatelji i mediji uspjeli su uhvatiti neke njene trenutke kada mijenja raspoloženje.

William joj uopće ne proturječi

Neki tih videa koji pokazuju tko je glavni u njihovoj vezi postali su viralni na različitim društvenim mrežama. Malim, ali jasnim porukama, Kate je pokazala da ima kontrolu nad svojom vezom s princom Williamom.

To dokazuje i video s TikToka, na kojem budući prijestolonasljednik "drhti" kada čuje kako njegova voljena supruga izgovara njegovo ime "William".

Navodno je princ William dobro svjestan signala koje mu supruga "očito" šalje kada joj strpljenje dođe do granice, a najjasniji je onaj kada ga pomalo ozbiljnim tonom zazove po imenu. William joj tada uopće ne proturječi.