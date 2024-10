Cijeli svijet je mrzio, a on obožavao: Ovo je ljubavna priča Johna Lennona i Yoko Ono

John Lennon i Yoko Ono jedna su od najpoznatijih ljubavnih priča u povijesti pop kulture. Njihova veza, koja je započela kasnih 1960-ih, bila je ispunjena strašću, kreativnošću, aktivizmom, ali i kontroverzama. Ovo je priča o tome kako su se upoznali, zaljubili i zajedno mijenjali svijet.

Sudbinski susret u galeriji

John Lennon i Yoko Ono prvi su se put sreli 9. studenog 1966. godine u Indica Gallery u Londonu. Lennon je tada bio na vrhuncu slave s Beatlesima, dok je Ono bila avangardna umjetnica koja je pripremala svoju samostalnu izložbu. Lennona je privukao Onoin umjetnički rad, posebice instalacija koja se sastojala od ljestvi s povećalom na vrhu kroz koje se mogla pročitati riječ "DA".

Lennon je upitao može li zabiti čavao u jedan od Onoinih eksponata, na što mu je ona odgovorila da može, ali uz simboličnu naknadu od pet šilinga. On je duhovito odgovorio da će zabiti imaginarni čavao za imaginarnih pet šilinga. Tako je započeo njihov prvi razgovor i trenutak koji će promijeniti njihove živote.

Ljubavna priča Yoko Ono i Johna Lennona je ipak jedna od najkontroverznijih pa počnimo s time...

Početak ljubavne veze

Iako su oboje u to vrijeme bili u braku s drugim partnerima, između Lennona i Ono brzo se razvila snažna privlačnost. Lennon je kasnije izjavio: "Kada sam se zaljubio u Yoko, znao sam, Bože moj, ovo je drugačije od svega što sam ikada doživio. Ovo je više od hit pjesme, više od zlata, više od svega."

Njihova veza postala je javna 1968. godine, nakon što je Lennonova supruga Cynthia zatekla njih dvoje zajedno u njihovom domu. To je izazvalo veliku medijsku pozornost i kritike, posebno prema Ono koju su mnogi optuživali da je "razbila" Beatlese.

John Lennon i Yoko Ono

Vjenčanje i medeni mjesec za mir

John i Yoko vjenčali su se 20. ožujka 1969. godine u Gibraltaru. Umjesto tradicionalnog medenog mjeseca, odlučili su iskoristiti medijsku pozornost za promicanje mira u svijetu. Organizirali su dva poznata "Bed-Ina za mir" - prvi u Amsterdamu, a drugi u Montrealu.

Tijekom tih akcija, par je tjedan dana provodio u hotelskom krevetu, pozivajući novinare i javnost da im se pridruže u razgovorima o miru. Ove neobične demonstracije privukle su ogromnu pozornost medija i javnosti diljem svijeta.

Osim što su bili ljubavni partneri, John i Yoko bili su i bliski suradnici u umjetnosti i glazbi. Zajedno su snimili nekoliko albuma, uključujući eksperimentalne radove poput "Two Virgins" i "Life with the Lions", kao i komercijalno uspješnije projekte poput "Double Fantasy".

Lennon je često isticao Onoin utjecaj na njegovu glazbu i umjetnost. Primjerice, priznao je da je njegova poznata solo pjesma "Imagine" bila inspirirana Onoinim konceptualnim radovima i knjigom "Grapefruit".

Yoko Ono i John Lennon svoju su tajnu vezu započeli kada su oboje bili u braku s drugim partnerima, a za Ono se naširoko smatralo da je bila faktor u raspadu The Beatlesa. Kada su se vjenčali, par se razdvojio na kratko vrijeme, Lennon je tada započeo aferu za koju je Ono priznala da ju je potaknula. Ljubav ovog kontroverznog para bila je sve samo ne obična i dosadna. Yoko je bila sedam godina starija od Lennona, a za 35. rođendan, 1975., Lennonu je priredila priličan dar. Njegova supruga Yoko Ono rodila je sina kojemu su dali ime Sean Taro Ono Lennon. Međutim, 5 godina nakon rođenja njihovog sina, Lennon je upucan ispred svog stana u New Yorku, 1980., ubio ga je pomahnitali obožavatelj Mark David Chapman koji je u njega ispalio 4 metka. Yoko Ono danas ima 89 godina te još uvijek potajno oplakuje svog voljenog supruga koji je donio pravu revoluciju u glazbeni svijet.

Razdvajanje i tragičan kraj

Unatoč snažnoj vezi, John i Yoko suočili su se s brojnim izazovima. Lennon se borio s ovisnošću o heroinu, a par je prolazio kroz periode razdvojenosti. Najpoznatiji je bio Lennonov takozvani "izgubljeni vikend" od 1973. do 1975. godine, kada je živio odvojeno od Ono u Los Angelesu. Međutim, par se na kraju ponovno spojio i Lennon je često govorio o tome kako mu je Ono pomogla da postane bolji čovjek i umjetnik.

Nažalost, ljubavna priča Johna i Yoko prekinuta je na najgori mogući način. John Lennon ubijen je 8. prosinca 1980. godine ispred njihovog doma u New Yorku. Ono je bila uz njega u trenutku pucnjave i ostala je duboko pogođena ovim tragičnim gubitkom.

