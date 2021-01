ČIJA JE BILA BOLJA? Mr. Bean kaže da su mu ‘Prijatelji’ ukrali jednu od najlegendarnijih fora

Famozna scena u sitcomu ‘Mr. Bean’ prikazana je 1992. godine, a u ‘Prijateljima’ se pojavila šest godina kasnije

Engleski glumac i komičar Rowan Atkinson, najpoznatiji po ulozi u sitcomu “Mr. Bean”, optužio je ekipu iz kultne serije “Prijatelji” da su mu “ukrali” scenu s puricom. Atkinson je o navodnoj krađi scene progovorio u novom dokumentarcu “Happy Birthday, Mr. Bean”.

Famozna scena u sitcomu “Mr. Bean” prikazana je 1992. godine, a u “Prijateljima” se pojavila šest godina kasnije, u epizodi “The One with All the Thanksgivings”. Purica je tada zapela na glavi Joeyju i Monici.

“Kada smo 1996. snimali film o Mr. Beanu, odlučili smo napraviti autoplagijat i ponovno iskoristiti šalu s puricom na glavi. I ‘Prijatelji’ su se snimali 90-ih i tada su ukrali šalu”, rekao je Atkinson te dodao da mnogi misle da je situacija obrnuta te da je on “ukrao” scenu od “Prijatelja”.

Svoj komentar dao je i Richard Curtis, Atkinsonse može doslovno ukrasti”. “One i jesu tu da se kradu, da inspiriraju druge”, kazao je poznati komičar.