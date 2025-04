Slavna manekenka proživljava teške dane, bankrotirala nakon razvoda

Manekenka Christine McGuinness (37) i komičar te televizijski voditelj Paddy McGuinness (51) objavili su da se razvode u lipnju 2022. godine, nakon 11 godina braka i više od 15 godina poznanstva.

U lipnju te godine, par je potvrdio da su donijeli zajedničku odluku o razvodu, no da će ostati zajednički roditelji i najbolji prijatelji zbog dobrobiti svoje djece. Istaknuli su da su i dalje obitelj i da će nastaviti zajedno živjeti u istoj kući, barem privremeno, kako bi djeci pružili stabilnost.

No, Christine je nedavno priznala da se bori s plaćanjem računa za razvod, koji iznose čak 349 tisuća eura. Financijski pritisak dodatno pogoršava činjenica da je par u procesu prodaje svoje luksuzne vile u Cheshireu, čija je vrijednost procijenjena na više od 7,5 milijuna eura.

“Shrvana sam”, priznala je, dodavši da ne zna koliko će cijeli proces potrajati. “Ne znamo koliko će to trajati”, rekla je ranije ovog tjedna, osvrnuvši se na neizvjesnost oko prodaje zajedničkog doma.

No, izvor tvrdi drugačije. "Nešto od onoga što je govorila jednostavno nije točno. Iznos koji je potrošila na odvjetnike je bliži cifri od 81 tisuću eura. Skočio bi blizu brojke koju je navela samo da je njihov slučaj u potpunosti išao na sud, ali nije", rekao je izvor, prenosi Mirror.

Christine Martin, bivša misica Engleske i uspješna manekenka, upoznala je Patricka "Paddyja" McGuinnessa, najpoznatijeg po emisijama Take Me Out i Top Gear, 2007. godine. Zaljubili su se brzo, a vjenčali 2011. godine. Tijekom braka dobili su troje djece – blizance Lea i Penelope te najmlađu Felicity, svima je dijagnosticiran autizam.

Godine 2021., Christine je za medije priznala da je i sama dobila dijagnozu autizam, što joj je, kako kaže, promijenilo život. ''Odjednom su mi se stvari posložile. Shvatila sam zašto sam uvijek bila ‘drugačija’, zašto mi je bilo teško uklopiti se“, rekla je.

