Will je dalje tvrdio da je to što je mnoge razočarao njegova “centralna trauma”, dodajući: “Još uvijek vidim Questloveove oči.Mrzim kad iznevjerim ljude pa to boli. Psihički i emocionalno me boli spoznaja da nisam u skladu sa slikom i dojmom ljudi o meni, duboko se kajem. I pokušavam se kajati, a da se ne sramim samog sebe. Čovjek sam i pogriješio sam i pokušavam o sebi ne razmišljati kao o seronji.”