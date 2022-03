Javnost diljem svijeta ne prestaje pričati o šamaru kojeg je proslavljeni glumac, a odsad i Oskarovac Will Smith "udijelio" američkom komičaru Chris Rocku. Mišljenja su podijeljena. Dok neki smatraju da bi se Willu hitno trebao oduzeti kipić kojeg je primio samo sat vremena nakon incidenta na 94. dodjeli Oscara, drugi smatraju kako je šamar potpuno opravdan s obzirom da se radi o javnom izrugivanju ženi koja je zbog autoimune bolesti ostala bez kose.

Ipak, nije to bilo prvi put da je Will nekoga ošamario pred kamerama.

Naime, godine 2012. u Moskvi Willu je prišao šaljivac Vitalij Sedijuki koji je često na premijerama znao glumiti novinara. Na moskovskoj premijeri filma "Ljubi u crnom 3" prišao je Willu i počeo ga ljubiti, na to ga je Will odgurnuo, a zatim mu odvalio pljusku.

Podsjetimo, nakon incidenta, čelnici Akademije hitno su održali online sastanak o oduzimanju Oscara Willu Smithu.

"Akademija osuđuje postupke gospodina Smitha. Službeno smo započeli službenu reviziju incidenta i istražit ćemo daljnje radnje i posljedice u skladu s našim podzakonskim aktima, standardima ponašanja i kalifornijskim zakonom", napisala je Akademija u priopćenju.

Rosie O’Donnell rekla je da je Smithovo ponašanje "otužno toksično-mužjački postupak narcisoidnog luđaka".

Dok brojni raspravljaju je li ova scena odglumljena, zajednički prijatelj Chrisa Rocka i Willa Smitha, Sean Combs, otkrio je kako su se voditelj i glumac pomirili nakon incidenta.

"Tu nema nikakvog problema. To je gotovo. Mogu to potvrditi. Tu je samo ljubav, oni su braća", istaknuo je za Page Six i dodao da su bili skupa na Vanity Fair partyju kojem su prisustovale mnoge zvijezde, no na Vanity Fairu kamere nisu zabilježile slavnog voditelja.

Nedugo nakon toga izvor blizak komičaru otkrio je kako uopće nije planirao ići na party, niti da je znao da Jade boluje od alopecije.

Na Twitteru se oglasio i Smithov sin. U sklopu svoje objave napisao je: "I tako mi to radimo", a ispod samog Tweeta ima više od milijun lajkova.