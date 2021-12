Glumca Chrisa Notha (67) gledali smo u kultnoj seriji "Seks i grad" u kojoj je utjelovio Facu, šarmantnog bogataša koji je uspio zavesti kolumnisticu Carrie Bradshaw, SarahJessica Parker (56).

"Rijetko tko to radi"

Ovaj šarmantni glumac nedavno je optužen za seksualno uznemiravanje, a tim optužbama se pridružila i poznata glumica iz serije "Zakon i red", Zoe Lister-Jones (39). Glumica je ispričala kakav je bio odnos nje i Notha: "U svojim dvadesetima sam radila u klubu u New Yorku čiji je vlasnik bio Chris Noth. On je u nekoliko navrata došao tamo, a svaki put imao je neprikladan, seksualni pristup prema kolegici koja je radila na promociji", rekla je pa dodala: "Iste te godine dobila sam ponudu za gostujuću ulogu u seriji Zakon i red. Upravo ta epizoda bila je kada se Chris vraćao kao detektiv nakon uloge u Seksu i gradu. Na set je došao pijan. Tijekom moje scene ispod stola je pio pivo u pauzama. Jednom mi se približio, pomirisao vrat i šapnuo 'Dobro mirišeš'. Nisam mu odgovorila, niti ikad pričala o tome. Nije ni moja prijateljica u klubu. Rijetko tko to radi", napisala je glumica na svom Instagram profilu.

Dvije žene optužile su zvijezdu "Seks i grada" za seksualni napad u odvojenim incidentima koji su se dogodili u razmaku više od jednog desetljeća, navodi The Hollywood Reporter. Te žene, identificirane kao Zoe (40) i Lily (31) (oboje su dale izjave pod pseudonimom).

Završila je na liječenju

"Vidjeti da on ponavlja svoju ulogu u Seks i gradu nešto je pokrenulo u meni”, rekla je Zoe, koja također radi u industriji zabave te je istaknula da se boji posljedica ako podijeli svoj identitet. "To sam godinama zakopavala u sebi", rekla je Zoe te dodala da je razgovarala s dvojicom policajaca u bolnici nakon incidenta, ali nije identificirala svog navodnog napadača. Zoe se bojala da joj nitko neće povjerovati i da bi mogla izgubiti posao ako javno optuži Notha za spolno uznemiravanja, piše THR. Zoein bivši šef rekao je da ga je Zoe nazvala kasnije tog dana i rekla mu da ju je Noth napao, iako se Zoe ne sjeća da ga je nazvala. Zoe je zamolila svog šefa da šuti o tom događaju, što je on i učinio.

Dvije godine kasnije, Zoe je rekla da je potražila liječenje i savjetovanje kako bi izliječila traumu. Zbog navodnog silovanja imala je noćne more i bljeskove (klinički ravnatelj centra u Los Angelesu potvrdio je da se Zoe tamo liječila): "Zakopavala sam događaj koliko sam dugo mogla, a onda mi stvarno nije bilo dobro i konačno sam otišla na liječenje koje mi je preporučio liječnik", rekla je Zoe za THR.

"On je pokušavao i pokušavao"

Drugi navodni incident, koji uključuje Lily, dogodio se 11 godina kasnije, 2015. Lily, tada 25-godišnjakinja, upoznala je Notha dok je radila kao poslužitelj u VIP dijelu jednog noćnog kluba u New Yorku, piše THC. Rekla je da je Noth, koji je tada imao 60 godina, bio oženjen i imao dijete, nabavio njezin broj i pozvao je van. Lily je pristala, unatoč nekim protestima zabrinute prijateljice. Notha je upoznala u restoranu koji je bio zatvoren za sve ostale goste, tako da su ona i Noth sami sjedili za šankom i pili vino. Iako je Lily priznala da je te večeri puno popila, napomenula je da se ipak svega sjeća.

Lily je rekla da ju je Noth pozvao natrag u svoj stan u Greenwich Villageu da proba nešto od njegove kolekcije viskija. Rekla je da joj se Noth u stanu pokušao intimnije približiti, ali ona nije htjela: "On je pokušavao i pokušavao, a ja sam trebala biti odlučnija i otići iz tog stana", priznala je Lily koja je ispričala da je Noth odjednom skinuo hlače i stajao ispred nje, piše THR.

Lily je rekla da ju je Noth prisilio na oralni seks, a kada ga je pitala za brak i dijete odgovorio joj je da je sve to laž i da monogamija ne postoji. "Seksali smo se pred ogledalom, bio je iza mene. Plakala sam cijelo vrijeme", rekla je Lily te je ispričala da joj je sljedeći dan Noth ostavio glasovnu poruku na telefonu na kojoj joj je rekao da se lijepo zabavio: "Samo želim biti siguran da to nisi shvatio na pogrešan način. Kad bismo ovo mogli zadržati između tebe i mene, to bi bilo super", poručio joj je glumac.

Glumac opovrgnuo optužbe

Noth je, u izjavi koju je podijelio s Rolling Stoneom, opovrgnuo optužbe: "Optužbe protiv mene, koje su iznijeli pojedinci koje sam davno upoznao, kategorički su lažne. Ove priče su mogle biti od prije 30 godina ili prije 30 dana. Ne uvijek znači ne, to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni. Teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam da nisam seksualno napastvovao te žene."