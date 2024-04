Prošlogodišnji pobjednici Let 3 natjecali su se i na Dori 2024. No, ovog puta nisu imali sreće za odlazak na Eurosong 2024. jer ih je Baby Lasagna daleko prešao s bodovima. No, unatoč tome, dečki su Lasagni poslali video podrške iz Dubaija.

"Mokre puse iz Dubaija za Baby Lasagnu", napisali su u opisu objave.

Let 3 se brčkao u bazenu te mjaukao, a onda su se opustili uz ples na Markovu pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim'. Nakon što su ga otplesali viknuli su: "Razvali ih Lazo".

Let 3 je dobro nasmijao fanove, a mnogi su ih prozvali i legendama zbog ovakve podrške.

"E, pa ako ovo nije Lazi dodatni vjetar u leđa, onda ne znam ..razvali ih ,Lazo", "Najbolji video podrške ikad", "Najjači ste", "Ma ludi ste do bola", pisali su im.

Let 3 na Dori i Eurosongu

Podsjetimo, Let 3 je na prošlogodišnjem Eurosongu predstavljao Hrvatsku s pjesmom "Mama ŠČ" te su zauzeli 13. mjesto, a ove godine natjecali su se na Dori s pjesmom "Babaroga".

Foto: HRT Let 3

Na njihovom nastupu na Dori gošća im je bila pjevačica Severina, koju ste ujedno mogli vidjeti i kao članicu žirija u popularnom glazbenom showu "Superstar", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo.

Dok je Let 3 bio odjenut u kostim pilića, Severina se iza njih pojavila s divovskim čekićem te iznenadila mnoge ljude.

