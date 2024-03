Još manje od dva mjeseca i počinje Eurosong, koji će se ove godine održati u Malmöu. Ovogodišnji predstavnik Hrvatske je Baby Lasagna (28) koji će nastupati sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Sada je na YouTube kanalu Eurosonga objavljen raspored nastupa svih 37 država, od kojih pet imaju direktan prolaz u finale, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Velika Britanija te zemlja domaćin (Švedska).

Prema rasporedu, Baby Lasagna će biti sedmi po redu na prvoj polufinalnoj večeri.

Prvo polufinale

1. Silia Kapsis, 'Liar' (Cipar)

2. Teya Dora, 'Ramonda' (Srbija)

3. Silvester Belt, 'Luktelk' (Litva)

4. Bambie Thug, 'Doomsday Blue' (Irska)

Olly Alexander, 'Dizzy' (Ujedinjeno Kraljevstvo

5. Alyona Alyona i Jerry Heil, 'Teresa & Maria' (Ukrajina)

6. LUNA, 'The Tower' (Poljska)

7. Baby Lasagna, 'Rim Tim Tagi Dim' (Hrvatska)

8. Hera Bjork, 'Scared of Heights' (Island)

ISAAK, 'Always On The Run' (Njemačka)

9. Raiven, 'Veronika' (Slovenija)

10. Windows95man, 'No Rules!' (Finska)

11. Natalia Barbu, 'In The Middle' (Moldavija)

Marcus & Martinus, 'Unforgettable' (Švedska)

12. FAHREE i Ilkin Dovlatov, 'Özünlə Apar' (Azerbajdžan)

13. Electric Fields, 'One Milkali (One Blood)' (Australija)

14. iolanda, 'Grito' (Portugal)

15. TALI, 'Fighter' (Luksemburg)

Drugo polufinale

1. Sarah Bonnici, 'Loop' (Malta)

2. BESA, 'TITAN' (Albanija)

3. Marina Satti, 'ZARI' 8Grčka)

4. Nemo, 'The Code' (Švicarska)

5. Aiko, 'Pedestal' (Češka)

Slimane, 'Mon amour' (Francuska)

6. Kaleen, 'We Will Rave' (Austrija)

7. SABA, 'SAND' (Danska)

8. LADANIVA, 'Jako' (Armenija)

9. Dons, 'Hollow' (Latvija)

Nebulossa, 'ZORRA' (Španjolska)

10. MEGARA, '11:11' (San Marino)

11. Nutsa Buzaladze, 'Firefighter' (Gruzija)

12. Mustii, 'Before The Party's Over' (Belgija)

13. 5MIINUST x Puuluup, '(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi' (Estonija)

Angelina Mango, 'La Noia' (Italija)

14. Eden Golan, 'Hurricane' (Izrael)

15. Gåte, 'Ulveham' (Norveška)

16. Joost Klein, 'Europapa' (Nizozemska)

