Večeras u 21 sat počinje druga polufinalna večer Eurosonga 2024. Nastupit će: Albanija, Armenija, Austrija, Češka, Danska, Grčka, Malta, Švicarska, Belgija, Estonija, Gruzija, Izrael, Latvija, Nizozemska, Norveška te San Marino.

Deset odabranih zemalja pridružit će se finalistima iz prve večeri, među kojima je i naš predstavnik Baby Lasagna, a osim njega, prve večeri su u finale prošle i Srbija, Portugal, Slovenija, Ukrajina, Litva, Finska, Irska, Luksemburg i Cipar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Favorit za pobjedu je Baby Lasagna s hitom Rim Tim Tagi Dim, koji na eurovizijskim kladionicama ima 41 % šanse da pobijedi. Najveća konkurencija mu je švicarski predstavnik Nemo s pjesmom The Code koji po kladionicama ima 19 posto šanse za pobjedu. No, neki smatraju kako bi Nemo ipak mogao pobijediti jer bi tako postao prvi nebinarni pobjednik Eurosonga.

Ovo su svi natjecatelji redoslijedom kojim ćemo ih večeras gledati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Malta

Sarah Bonnici: Loop

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Albania

Besa: Titan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grčka

Marina Satti: Zari

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Švicarska

Nemo: The Code

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Češka

Aiko: Pedestal

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francuska

Slimane: Mon amour

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Austrija

Kaleen: We will rave

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danska

Saba: Sand

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Armenija

Ladaniva: Jako

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Latvija

Dons: Hollow

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolska

Nebulossa: Zorra

Tekst se nastavlja ispod oglasa

San Marino

Megara: "1:11

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gruzija

Nutsa Buzaladze: Firefighter

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Belgija

Mustii: Before the party's over

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Estonija

5miinust & Puulup: (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italija

Angelina Mango: La noia

Izrael

Eden Golan: Hurricane

Norveška

Gåte: Ulveham

Nizozemska

Joost Klein: Europapa

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna napravio show na eurovizijskom partyju