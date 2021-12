Chrisa Notha (67) skoro svi znaju kao Facu iz serije "Seks i Grad". Glumac se suočava s vrlo ozbiljnim optužbama za seksualno zlostavljanje, javlja Hollywood Reporter.

Navodni incidenti dogodili su se 2004. godine u Los Angelesu te 2015. u New Yorku. Najnovije epizode popularne serije, koje se upravo emitiraju, pobudile su traumatična sjećanja kod Zoe (40) i Lily (31) koje su Chrisa optužile da ih je seksualno napastovao. One su javno ispričale svoju priču pod pseudonimima, a međusobno se ne poznaju.

Nakon što je 2004. diplomirala Zoe (tada je imala 22 godine) se preselila u Los Angeles kako bi radila u jednoj firmi s kojom su Noth i druge slavne osobe redovito poslovale.

"Prošao bi pored mog stola i flertovao sa mnom. Nekako je dobio moj broj i ostavljao mi je poruke na mom poslovnom telefonu", kazala je.

'Samo se smijao'

Noth ju je pozvao da dođe na bazen u zgradi u West Hollywoodu u kojoj je imao stan. Nakon što je prošla kroz vrata, on ju je poljubio. Ona mu je oprezno uzvratila poljubac, a onda se odmakla jer je željela otići. No, Noth ju je bacio na krevet, skinuo i silovao s leđa. Vrištala je i zapomagala te ga plačući zamolila da stavi kondom, a on se samo nasmijao.

"Shvatila sam da na košulji imam krv. Izašla sam od tamo i otišla sam u stan svoje prijateljice koji se nalazio u istoj zgradi", ispričala je Zoe te je nakon toga otišla u bolnicu.

"Završila sam sa šavovima, a u bolnicu su došla dva policajca, ali nisam im rekla tko mi je to učinio", kazala je.

Lily je upoznala Chrisa kad je imala 25 godina, a on je već bio oženjen s Tarom Wilson. Radila je kao konobarica u jednom VIP noćnom klubu 2015. godine, a on ju je pozvao na večeru. Lily je oduševljeno pristala. Njih dvoje našli su se u jednom restoranu i popili su previše vina. Nakon što se restoran zatvorio, Chris ju je pozvao u svoj stan da degustira rijetki stari viski.

Zgrabio ju je s leđa

Lily je prihvatila poziv, a uskoro je zažalila.

"Rekao mi je da je brak laž, da monogamija nije stvarna", kazala je.

Chris ju je navodno zgrabio s leđa. "Bili smo pred ogledalom i plakala sam dok se to događalo. Otišla sam u kupaonicu i obukla suknju, osjećala sam se grozno. Potpuno slomljeno. Svi moji snovi u vezi zvijezde koju sam godinama voljela su nestali", ispričala je Lily.

Chris je kategorički zanijekao sve ove optužbe.

"Optužbe protiv mene koje su iznijele pojedine osobe koje sam upoznao prije više godina, možda čak i desetljeća, kategorički su lažne. Ove priče mogle su se dogoditi prije 30 godina ili prije 30 dana, ali ne uvijek znači ne. To je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni i teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam ovo - nisam napao te žene", priopćio je.