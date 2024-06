Američki reper Chris Brown je na koncertu u New Jerseyju u srijedu tijekom izvođenja svoje pjesme "Under The Influence" visio u zraku kao dio njegove koreografije. Međutim, nešto je pošlo po krivu te je pjevač ostao visjeti u zraku čak nekoliko minuta više nego što je to bilo potrebno.

Obožavatelji su nakon nezgode masovno krenuli dijeliti videa na društvenim mrežama, a nekima se cijela situacija činila komičnom. Nezgoda ga nije spriječila da nastavi s izvođenjem svoje pjesme, zbog čega su mu se fanovi u komentarima divili, ali ono što je napravio sljedeće, nikako nije bilo vrijedno divljenja.

Problemi sa živcima?

Naime, radnici su Chrisu uskočili u pomoć s ljestvama kako bi se po njima spustio na pozornicu, a nakon što je u tome uspio, krenuo je na njih vikati te je jedan radnik, kao što je vidljivo u videu, poskočio od iznenađenja jer nije očekivao reperovu naglu reakciju.

"Problemi sa živcima?", "Netko je otpušten…", "Nitko me ne može natjerati da mi se svidi ovaj lik", pisali su ispod objave na TikToku.

Ovo nije prvi put da se njegova agresivnost dovodi u pitanje. Pošle godine su ga nazvali agresivnim jer je Nataliju Zoppuu, zvijezdu "Love Islanda", uhvatio za grlo dok joj je pjevao, ali reper je uvjeren da ga ljudi mrze od 2009. godine kada je napao bivšu djevojku, pjevačicu Rihannu.

