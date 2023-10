Karizmatična Chiara svojim je nastupom ostavila veliki utisak na članove žirija. Nakon nastupa, Filip Miletić je komentirao kako nije siguran imaju li zvijezdu, ali je uvjeren u to kako su dobili zavodnicu te pritom pohvalio njezin izbor pjesme koja se zvala 'At last'.

Mlada Osječanka je također nastupala uz pratnju Tončija Huljića koji joj je asistirao na klaviru, a Filip je s njom čak i zaplesao na pjesmu Doris Dragović 'Malo mi za sriću triba'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Chiara je odgovorila na neka postavljena pitanja uoči nastupa, a prvo je bilo koji joj je omiljeni član žirija na što je odgovorila kako je to Severina, a prati je odmalena te smatra kako je na razini svjetske scene. Dok joj je pak glazbeni uzor Beyonce.

Kako Chiara zvuči bez glazbene pratnje, ne propustite pogledati u videu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Filip ju je prozvao zavodnicom, a ova Osječanka vrlo dobro zna što želi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U svim nastupima druge epizode showa 'Superstar' uživajte na platformi Voyo.