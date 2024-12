Charlotte Dawson (32), britanska glumica i kći legendarnog komičara, pokojnog Lesa Dawsona, suočava se s uznemirujućim optužbama koje su pokrenuli korisnici na društvenim mrežama. Naime, Charlote je optužena da je da je svom trogodišnjem sinu Noahu davala alkohol i objavljivala njegove gole fotografije, piše The Mirror. Charlotte sa zaručnikom Mattom Sarsfieldom (32) ima dvojicu sinova, Noaha (3) i Judea (1), a trenutno je trudna s trećim djetetom, djevojčicom, dok je njezin život obilježen stalnim optužbama na društvenim mrežama, koje uključuju tvrdnje da zanemaruje svoju djecu.

Foto: Profimedia

Brojne neutemeljene optužbe

Charlotte je suočila s brojnim posjetima socijalne službe, a jedna od posjeta uključivala je optužbu da je konzumirala alkohol tijekom trudnoće, dok je slavila svoj 32. rođendan, a sve zato što je čašu s bezalkoholnim pjenušcem i bocu istog, podijelila na društvenim mrežama. Nedugo nakon toga, suočila se s neugodnim situacijama i posjetom nadležnih službi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U razgovoru za The Sun, Charlotte je izjavila: "Zovu socijalne službe stalno, čim nešto objavim na Instagramu. To je jadno. Nemam pojma tko to radi, ali jednostavno ne odustaju. Već tjednima nisam čula ništa, ali sigurna sam da će se uskoro opet javiti. Više me nije ni briga jer je to stvarno patetično", izjavila je u razgovoru za The Sun.



Također, u jednom intervjuu za Manchester Evening News, priznala je da je umorna od lažnih prijava: "Upravo zato što sam toliko otvorena i ne lažem, ne razumijem. Iako sam jasno rekla da je to bilo bezalkoholno piće i pokazala bocu, ljudi tvrde da lažem."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Tko je ubio Josipa u Irskoj? Obitelj traži tijelo sina: 'Majka je naredila veleposlanstvu da ne priča s medijima'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa