Charlize Theron ima liniju o kojoj mnogi sanjaju: Početak godine provodi u kupaćem kostimu

Glumica Charlize Theron (49) ušla je u novu godinu sa stilom, pokazavši svoju isklesanu figuru. Iako će velika holivudska zvijezda u kolovozu napuniti 50 godina, može se pohvaliti mladenačkim izgledom i linijom na kojoj joj mnogi zavide. Charlize blagdane provodi u Meksiku, a fotografi su je uhvatili kako u jednodijelnom kupaćem kostimu uživa uz bazen.

Inače, Charlize je poznata po mnogim transformacijskim ulogama te se ističe velikim glumačkim talentom, zbog čega je jedna od najplaćenijih glumica. Za ulogu serijske ubojice Aileen Wuornos udebljala se čak 30 kilograma. Proces joj nije bio nimalo lak, s obzirom na to da je konzumirala puno prerađene hrane i šećera.

Držala je makarone sa sirom pokraj kreveta i čak je postavila alarme alarme usred noći kako bi ustala i pojela ih.

"Probudila bih se i samo bih to pojela - samo bih, kao, gurnula to u grlo", ispričala je jednom prilikom. No, dodala je da više na planira drastično mijenjati izgled zbog uloga.

Brojni misle da se glumica podvrgnula estetskim zahvatima, poput filera ili botoksa.

"Oni se pitaju: 'Što je učinila svom licu?' 'Ja im kažem: 'Ku*ko, ja samo starim! To ne znači da sam imala lošu plastičnu operaciju'", rekla je jednom za Allure.

