Princ Harry je službeno doputovao u London kako bi proslavio desetu godišnjicu Invictus igara, a mnogi su mislili da će to biti prilika da se sastane sa svojim ocem, Kraljem Charlesom III. koji boluje od raka. Ipak, glasnogovornik princa Harryja je za The Post izjavio kako do njihovog druženja ovog tjedna neće doći jer Charles ima previše obaveza.

"Kao odgovor na mnoge upite i nagađanja o tome hoće li se vojvoda sastati sa svojim ocem dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu ovaj tjedan, to nažalost neće biti moguće zbog prenatrpanog rasporeda Njegovog Veličanstva", rekao je Harryjev glasnogovornik za The Post i dodao: "Vojvoda, naravno, razumije da kralj ima puno obveza i raznih drugih prioriteta i nada se da će ga uskoro vidjeti."

A za Beckhama je našao vremena?

Nekoliko dana nakon toga, Charles je uspio naći vremena za susret, ali ne sa sinom princem Harryjem, već je pažnju poklonio umirovljenom nogometašu, Davidu Beckhamu.

"Pretpostavlja se da je Beckham posjetio Charlesa kako bi saznao više o njegovoj dobrotvornoj organizaciji, Kraljevoj zakladi", piše The Times.

Podsjetimo, Beckham je 2003. primio OBE od kraljice Elizabete za zasluge u nogometu i već godinama poznaje kraljevsku obitelj. Također je prisustvovao kraljevskim vjenčanjima princa Williama i Kate Middleton 2011. te vjenčanju princa Harryja i Meghan Markle 2018. sa svojom suprugom Victorijom Beckham.

Poput mnogih Britanaca, Beckham je 12 sati stajao u redu u Londonu kako bi odao počast pokojnoj kraljici Elizabeti kada je njezin lijes položen u Westminster Hallu nakon njezine smrti u rujnu 2022.

