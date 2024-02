Charles Pearce se na Valentinovo prisjetio dana kada je upoznao Ellu Dvornik te je u priči na Instagramu sve ispričao.

Poduzetnik je podijelio objavu koju je objavio u listopadu 2013. godine te je naveo da se nalazi u baru u Kopenhagenu gdje je upoznao influencericu.

Ljubav se dogodila u Danskoj

"Našao sam svoju ljubav u Kopenhagenu... ili sam barem tako mislio. Naš prvi spoj u Kopenhagenu, listopad 2013.! Nekoliko mjeseci kasnije, baš na današnji dan, srce me odvelo u njezin klub s ogromnim buketom i rekao sam joj: 'Dođi sa mnom u London ili me nikad više nećeš vidjeti'. Nekoliko dana nakon, uselila se k meni u Londonu", napisao je Charles.

Zatim je objasnio kako se osjeća sada: "Deset godina kasnije blagoslovljen sam s dvoje djece i jednom vrhunskom pričom. I nakon svega, još vjerujem u ljubav na prvi pogled i veselim se sljedećem poglavlju svog života."

Podsjetimo, Ella i Charles su u kolovozu prošle godine otkrili da se razvode. Bračni par je bio četiri godine u braku i devet u vezi. Ella je više puta izjavila da su se upoznali u Londonu, a Charles je to sada demantirao.

"Sve je počelo uz pivo. Sjedili smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje, i slušali smo neku ženu koja je pokušavala pjevati. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći. Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje..." napisala je jednom prilikom Ella.

