Čestitali joj na trudnoći, a ona ih nasamarila: Poznata glumica o suprugu i širenju obitelji

Zagrebačka glumica, producentica i docentica Marija Kolb (42) udala se početkom siječnja 2025. godine za Ivana Mladenovića s kojim je zajedno od početka 2023. godine. Par se upoznao putem aplikacije za upoznavanje Tinder, zaručili su se krajem prosinca 2024., a vjenčanje je održano u Beogradu. ​

Nedavno je Marija objavila fotografiju na kojoj pozira s trudničkim trbuhom, što je zbunilo njezine pratitelje. Međutim, pojasnila je da je riječ o kostimu iz predstave. ​

Šira publika poznaje ju po sudjelovanju u hrvatskom showu, a kazališna po brojnim ulogama za koje je primila priznanja pa i dvije Nagrade hrvatskog glumišta. Osim toga, magistrirala je produkciju, surađuje s Dramskim programom Hrvatskog radija, a u razgovoru s nama je otkrila detalje o svom svakodnevnom životu, vrijednostima u vezi, ljubavi prema rolanju te savjetima za mlade glumce.

Supruga ste upoznali na Tinderu. Jesu li vas ljudi zbog korištenja aplikacije za upoznavanje drugačije gledali?

Svi se danas upoznaju preko tih aplikacija, neki se i ožene, već postoje i Tinder bebe, ne znam što je tu čudno i čemu više ta stigma. To su riječi Petre, uloge koju tumačim u predstavi Tinderella i potpisujem ih jer je u današnje vrijeme takav način upoznavanja trend i to treba prihvatiti. No, treba biti svjestan negativnih aspekata upoznavanja preko interneta kao i brojnih opasnosti, što se posebno odnosi na nježniji spol.

Naša predstava o svemu tome progovara kroz raspjevan, duhovit, način, pa pozivam sve da dođu na neku od nadolazećih izvedbi: 11. travnja u zagrebačkom Kazalištu KNAP ili na GFUK-u (Glumački festival u Krapini).

Udali ste se početkom ove godine. Planirate li proširenje obitelji ili imate neke drugačije planove?

Trenutno uživamo, planiramo putovanja i vjerujemo da će se sve poklopiti kako je najbolje za nas. Prethodna godina bila nam je vrlo zahtjevna. Bili smo preopterećeni poslom pa ćemo si sada priuštiti duži ljetni odmor.

Što je za vas najvažnije u odnosu?

Za mene je najvažnije da smo jedno drugome istovremeno i vjetar u jedra i mirna luka. Najvažnije je da se podržavamo i ohrabrujemo i da imamo zajedničke interese, stvari koje volimo raditi zajedno – to nas je i na početku povezalo i zbližilo.

Kao producentica i docentica, što smatrate ključnim za uspjeh mladih glumaca danas?

Da su hrabri i drčni, da su probitačni i samopouzdani, ali da njihovo samopouzdanje ima realnu podlogu, da je temeljeno na vještinama i znanju. I da budu strpljivi, da planiraju i upravljaju svojom karijerom. I da uvijek njeguju radost igre.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Što biste voljeli da obožavatelji znaju o vama?

Voljela bih da znaju koliko volim rolanje – u to sam se zaljubila prije šest godina. Iako u Hrvatskoj nemamo dvoranu za indoor rolanje, treniram kad god mi to vremenski uvjeti dopuste. Na poziv Rollerdroma iz Beograda, 13. travnja ću održati svoju prvu radionicu plesa na rolama, tzv. Figureskating, u okviru festivala Urban Fest, i tome se jako veselim. Interes za takve radionice velik je i kod nas, pa se nadam da ću uskoro i ovdje imati priliku prenijeti dio svoje euforije – makar ljeti, na otvorenom. U potrazi sam za organizacijom ili udrugom koja bi mi pružila logističku i organizacijsku podršku.

Također, volim raditi s ljudima i dijeliti znanje. Održavam edukacije iz javnog nastupa i to ne samo za grupe, već sve češće i individualne treninge. Sve je krenulo na poziv Centra za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta Libertas, gdje sam održala svoju prvu dvodnevnu radionicu. Uživam pomagati ljudima da se oslobode straha i treme, da dobiju alate koji će im pomoći da poboljšaju svoj nastup. Danas, htjeli ili ne, svi na neki način nastupamo i zato mi je posebno drago kada vidim konkretne rezultate i znam da sam nekome stvarno pomogla.

