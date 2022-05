Prema pisanju srpskog Espresa, kćer poznate folk pjevačice Cece Ražnatović, Anastasija je već doživjela jedan peh na aerodromu i to prije tri mjeseca. Bila je u Dubaiju te je zakasnila na let pa je sljedećih 10 sati provela na terminalu i čekala sljedeći let. Danas je doživjela novi peh.

Anastasija je sinoć nastupala u jednom klubu u njemačkom Augsburgu i sve prošlo u najboljem redu. Međutim, dojmove s uspješne večeri nije mogla donijeti u Beograd jer je na aerodromu doživjela pravu dramu.

"Nisam dobro putovala budući da su mi izgubili kofer, pa zato ovoliko čekam, ali nastup je bio odličan, najbolji do sada. Ne znam što se dogodilo s koferom, i ja se to pitam", rekla je Anastasija.