"Vrlo sam sretna što sam tijekom odrastanja imala dvije, jake ženske figure, koje su mi pokazivale put i učile da uz njih budem hrabra", rekla je Anastasija za svoju majku Cecu i tetu Lidiju Ocokoljić; uz to je pjevačica dodala da joj otac posebno nedostaje: "Uvijek je prisutno u meni to da mi otac fali, ali isto tako sam naučila to prihvatiti i živjeti svoj život, tako da, ako me on gleda da bude ponosan."