Glumica Catherine Zeta-Jones (54) poznata po ulozi majke popularne serije Wednesday koja boluje od bipolarnog poremećaja, povremeno se ponosno u javnosti pojavljuje sa svojom djecom koji su krenuli njezinim i suprugovim stopama te se okušali glumačkim vodama.

a njezin suprug je osramotio cijelu obitelj svojom izjavom o raku zbog koje je požalio.

Ponosna svojom djecom

Jones je u braku s 25 godina starijim Michaelom Douglasom s kojim ima sina Dylana i kćer Carys.

Catherine javno pokazuje koliko je ponosna na svoju djecu, a nedavno je sa svojom kćeri snimila i reklamu za poznati talijanski brend Fendi.

"Kada su na pozornici, želiš ih gledati. Moj sin želi diplomirati kazališnu umjetnost. Moja kći željela je biti pedijatrica do svoje pete godine kada je odlučila da je gluma bolja", rekla je Catherine o svojoj djeci.

Čestitka za rođendan

"Na današnji dan prije 20 godina stavili su mi moju kćer Carys u ruke i nije prošao dan koji zbog toga nisam cijenila. Sretan ti rođendan, ti predivna damo", napisala je Catherine u opisu objave.

Objasnila je i da je ime njezine kćeri vareškog porijekla i izvedenica je riječi caru, što znači u prijevodu voljeti.

Glumica se više puta s kćeri pojavila na modnim revijama, a na jednoj su oduševila javnost svojom sličnom odjevnom kombinacijom. Odradile su zajedno i pokoju naslovnicu časopisa od kojih je i ona za Vanity Fair.

Borba s karcinomom grla

Catherine je 23 godine u braku s Michaelom Douglasom, no u njihovom odnosu nije sve bilo tako bajno. Naime, 2013. godine otkrilo se da Američki supružnici žive odvojeno i razmišljaju o razvodu, no ipak je došlo do pomirbe te iste godine, a Douglas je istaknuo da je sretan što mu je Zeta-Jones supruga.

"S godinama sam naučio samo, znate, poštovati i cijeniti. A dio toga je i starenje jer vam je preostalo ograničeno vrijeme ", ispričao je. Dodao je kako je sklon provoditi mnogo više vremena sa suprugom nego s bilo kojom drugom osobom.

"Pokušavam biti što pažljiviji prema njoj koja mi je najbliža umjesto da gubim vrijeme s ljudima koje jedva poznajem", rekao je Douglas.

Catherine je bila uz supruga dok se borio s karcinomom grla, a on je o tome tek kasnije progovorio te požalio zbog njegovih izjava o raku koju je dao u intervjuu za The Guardian 2015. godine.

Douglas je tada ispričao da je njegova bolest možda uzrokovana pružanjem oralnog seksa te okrivio svoju suprugu, koja je zbog tog pokrenula razgovor o razvodu. "To je bila jedna od onih nepromišljenih stvari i požalio sam zbog sramote koju sam uzrokovao Catherine i njenoj obitelji", ispričao je Douglas.

Par je teško proživljavao trenutke zbog glumičinog bipolarnog poremećaja tipa II kojeg karakteriziraju velike depresivne epizode naizmjenično s hipomanijskim epizodama, zbog čega je svojedobno boravila u psihijatrijskoj klinici i odmaknula se od svega što bi joj uzrokovalo bilo kakav stres.

