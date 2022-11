Cristina Scuccia (34), časna sestra nevjerojatnog glasa bila je prava senzacija kada je pobijedila u talijanskoj verziji showa "The Voice" 2014. godine. Ona se sada iznenadila televizijske gledateljem svojom transformacijom.

Gostovala je u talijanskom showu "Verissimo" na kanalu "TGcom24" gdje je rekla da više nije časna sestra. U showu se tako pojavila bez habita i rekla da sada radi kao konobarica u Španjolskoj. Pojavila se odjevena u crveno odijelo te je nosila cipele s visokom petom. Uz to, ima pirsing u nosu, bila je našminkana, a kosu je nosila raspuštenu.

"Vjerujem da morate slušati svoje srce i biti hrabri. Promjena je znak evolucije, no uvijek je zastrašujuća. Jer lakše je usidriti se negdje, u sigurnosti, nego propitivati samu sebe. Postoji li tu dobro ili loše? Odlučila sam slijediti srce bez razmišljanja o tome što će ljudi reći o meni. Odlučila sam se za taj korak iako sam se bojala posljedica", rekla je Cristina.

Za ničim se žali

Tvrdi da se nije odrekla vjere i još se uvijek nada karijeri u glazbi.

"Odabrala sam slijediti svoje srce ne razmišljajući o tome što će ljudi reći o meni. Odlučila sam se za taj korak iako sam imala strah da ću možda završiti ispod mosta, uvijek sam to ponavljala svom psihologu", kaže.

O njezinom zaokretu u životu govorili su i izvori iz crkvenih redova.

"Cristina je postala jako slavna, zvali su je sa svih strana svijeta. Suočila se i s dosta kritika. Zbog svega toga zasigurno je bila zbunjena. Odlazak je bio njezina odluka. Nakon što se toliko pojavljujete na televiziji, vjerojatno pomalo izgubite kompas. Bila je mlada i pod velikim pritiskom", rekao je izvor.

Podsjetimo, Cristina je oduševila žiri "The Voicea" svojom izvedbom pjesme "No One" Alicije Keys. Tada je bila u samostanu sestara Uršulinki u Milanu.