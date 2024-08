Američka reperica Cardi B (31) na Instagramu je objavila svoju treću trudnoću. Obožavatelji u komentarima ispod objave raspravljaju čije je dijete, jer je portal Page Six upravo danas saznao da se rastavlja od muža, repera Kulture Kiari Cephusa zvanog Offset (32).

Portal Page Six navodi da su iz pouzdanog izvora dobili informaciju o rastavi braka reperice Cardi B. Navode da je u srijedu podnijela zahtjev za rastavom braka od supruga Offseta. Iako nisu dobili puno detalja o rastavi, no kažu da glasine o prevari nisu kap koja je prelila čašu u slučaju kraha njihovog braka. Također navode da Cardi traži primarno skrbništvo nad njihovom djecom i da ovaj put od tog nauma ne odustaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

“Oni su se udaljili. To je ono što ju je nagnalo na ovu odluku više nego išta drugo. Ovo je ono što ona želi učiniti", rekao je izvor.

Cardi je fotografiju trudničkog trbuščića u crvenoj haljini na Instagramu objavila uz dirljiv opis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Reperica Cardi B odmah je upozorila svoje obožavatelje da na svom profilu neće objavljivati golišave sadržaje, već samo snimke iz privatnog života.

"Sa svakim krajem dolazi novi početak! Tako sam zahvalna što sam ovaj dio svog života podijelila s vama, donijeli ste mi više ljubavi, više života i iznad svega obnovili moju moć! Podsjetila si me da mogu imati sve! Podsjetila si me da nikada ne moram birati između života, ljubavi i svoje strasti! Toliko te volim i jedva čekam da svjedočiš onome što si mi pomogla postići, na što si me tjerala! Puno je lakše podnijeti životne preokrete i polaganje životnih testova, ali ti, tvoj brat i tvoja sestra pokazali ste mi zašto se vrijedi boriti", napisala je Cardi.

Mnogi su obožavatelji u komentarima na čestitali reperici na trudnoći, dok su drugi zabrinuto pitali o budućnosti djetetova života te vezi između Cardi i Offseta.

"Imam toliko stvari na umu... prvo, ne tako davno rekla si da ne želiš imati više djece. Drugo, tko je uopće otac? Prekinula si s offsetom, zar ne? Ili je to bilo zbog privlačenja pažnje", "Ponovo prokletstvo toksičnog odnosa", "Ludo je misliti da te muškarac prevario bezbroj puta, a ti si se ipak vratila i rodila mu još jedno dijete", neki su od kritika i komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjećamo, Cardi B i Offset upoznali su se 2017., te su se iste godine i vjenčali. Cardi B je podnijela zahtjev za razvod od Offseta u rujnu 2020., no njih su se dvoje pomirili u listopadu iste godine. Zajedno imaju kćer Kulture (6) i sina Wavea (2).

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Čudo u Zagorju. Neobična ptica sletjela im u dvorište: 'Počela sam piti kavicu i vidjela je'