Reperica Cardi B preko svog je Twittera trolala obožavatelje koji su je pitali o bolji njene kože, piše Newsweek.

Cardi, je, naime, reagirala na globalnu listu pjesama na Spotifyu na kojoj se našao i njen singl "Shake It", no to je dovelo do toga da je jedan obožavatelj postavio pitanje o njenoj rasi.

"Djevojko, jesi li crnkinja?", pitao ju je.

"Ne… Ja sam Irkinja i Jugoslavenka", odgovorila mu je sarkastično Cardi, što je mnoge tviteraše nasmijalo.

Ipak, neki su joj zamjerili to što se uvijek šali i izbjegava odgovor kada je rasa u pitanju.

Obrisala je tvit

"Jako mi je čudno da nikada nisi odgovorila na ovo pitanje. Svaki put kad te netko pita o rasi počneš se šaliti. Ne možeš čak ni reći da si crnkinja…", napisao je jedan tviteraš.

Cardi mu je odgovorila "Zato što sam Meksikanka", no ubrzo je izbrisala taj svoj tvit. Ekipa s teritorija bivše Jugoslavije počela se sprdati s njenom objavom.

"Cardi B je rekla 'Ja sam Jugoslavenka'", istaknuli su uz gif istoimene pjesme Lepe Brene. "Cardi B. B kao Bosanka", "Iz Republike Srpske", samo su neki od komentara.