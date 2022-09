U to vrijeme, izvještava The Mirror, princ William i Kate Middleton bili su na skijanju sa svoje troje djece i nisu mijenjali svoje planove da se vrate kući za Harryjev i Meghanin posjet. Napetosti se nastavljaju sve do danas, budući da su Sussexovi sada kod kuće u Kaliforniji nakon kraljičinog sprovoda, do kraja godine stižu Harryjevi memoari koji će se do objave nadviti kao crni oblak nad glavom obitelji, kažu stručnjaci.