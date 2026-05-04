Cameron Diaz (53) i Benji Madden (47) dobili treće dijete

Holivudska glumica Cameron Diaz (53) i njezin suprug, glazbenik Benji Madden (47), dobili su treće dijete, sina kojem su dali ime Nautus.

''Cameron i ja smo sretni, uzbuđeni i osjećamo se blagoslovljeno što možemo objaviti rođenje našeg trećeg djeteta, Nautasa Maddena. Dobrodošao na svijet, sine!! Volimo život s našom obitelji - naša djeca su zdrava i sretna, i zahvalni smo! Uživamo. Šaljemo vam sve naše najbolje želje – obitelj Madden'', napisao je.

Uz čestitku je podijeljena i ilustracija broda, koja simbolično objašnjava značenje imena – ''mornar, navigator, putnik'', odnosno onaj koji se ne boji nepoznatog i kreće na novo životno putovanje.

Diaz i Madden u braku su od 2015. godine. Već imaju kćer Raddix, rođenu 2019., te sina Cardinala, rođenog 2024. godine.

Par je djecu dobio uz pomoć surogat-majke nakon višegodišnje borbe s neplodnošću, pišu strani mediji.

