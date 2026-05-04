FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRILI SPOL /

Cameron Diaz (53) i Benji Madden (47) dobili treće dijete

Cameron Diaz (53) i Benji Madden (47) dobili treće dijete
×
Foto: Profimedia

Diaz i Madden u braku su od 2015. godine. Već imaju kćer Raddix, rođenu 2019., te sina Cardinala, rođenog 2024. godine

4.5.2026.
13:09
Hot.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Holivudska glumica Cameron Diaz (53) i njezin suprug, glazbenik Benji Madden (47), dobili su treće dijete, sina kojem su dali ime Nautus.

''Cameron i ja smo sretni, uzbuđeni i osjećamo se blagoslovljeno što možemo objaviti rođenje našeg trećeg djeteta, Nautasa Maddena. Dobrodošao na svijet, sine!! Volimo život s našom obitelji - naša djeca su zdrava i sretna, i zahvalni smo! Uživamo. Šaljemo vam sve naše najbolje želje – obitelj Madden'', napisao je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Benji Madden (@benjaminmadden)

Uz čestitku je podijeljena i ilustracija broda, koja simbolično objašnjava značenje imena – ''mornar, navigator, putnik'', odnosno onaj koji se ne boji nepoznatog i kreće na novo životno putovanje.

Diaz i Madden u braku su od 2015. godine. Već imaju kćer Raddix, rođenu 2019., te sina Cardinala, rođenog 2024. godine. 

Par je djecu dobio uz pomoć surogat-majke nakon višegodišnje borbe s neplodnošću, pišu strani mediji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Cameron DiazSuprugPrinova
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike