Ma kakvo klečanje na jednom koljenu: Buga Marija Šimić Milošev zaručila se sasvim slučajno

Operna pjevačica, glumica i umjetnička ravnateljica kazališta Mala scena Buga Marija Šimić Milošev (31) udana je za glazbenika Mateja Miloševa, a njihova ljubavna priča započela je profesionalnom suradnjom u kazalištu, dok su se nakon samo sedam mjeseci veze, odlučili vjenčati.

Tako je Buga na Instagramu podijelila dirljivu priču o tome kako su se zaručili, a kako je napisala u objavi, sve je počelo kao običan dan. Krenuli su u kupovinu donjeg rublja, a završili s prstenjem u ruci. U objavi na Instagramu napisala je sljedeće:

"Pet mjeseci nakon što smo prohodali, otišli smo kupiti novi veš, a izašli s prstenom.

Hodali smo shopping centrom i ti si ispalio 'hajdemo malo vidjet prstenje'. Ja sam umirala od smijeha. Odabrala sam si sama zaručnički prsten, a onda smo ugledali vjenčano prstenje pa smo i to išli probat 'kad smo već tu'. Kad su nas pitali 'kad je datum svadbe?' rekli smo da ne znamo. Prodavačica je rekla da u životu nije doživjela da netko kupuje zaručnički prsten i vjenčano prstenje isti dan, a ni ne zna datum svadbe. Mi smo se i dalje samo smijali. Ti si rekao da na moj prsten ugraviraju moj broj mobitela za slučaj da ga izgubim. Znala sam da ti je jasno u što se upuštaš. Držao si prsten na stolu danima, ja sam se pravila da ne gledam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U zezanciji sam na putu pitala jesi li uzeo prsten, kad već idemo na more možda bi bilo lijepo da me na moru zaprosiš. Odglumio si tad paniku i tugu jer kao nije ti palo to na pamet. Iako si me to pitanje pitao deset puta prije, i dalje je 'taj' put bilo savršeno. Godinu dana od tad, puno toga je različito. Ali broj telefona, smijeh i prsten su isti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Buga Marija Šimić Milošev i Matej Milošev vjenčali su se u srpnju 2024. godine u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu. U prosincu iste godine postali su roditelji sina Maia Izidora.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer

Tekst se nastavlja ispod oglasa