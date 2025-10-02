Brzo je nastavio dalje: Keith Urban navodno ima novu, mlađu djevojku

Jedan od najpoznatijih slavnih parova, glumica Nicole Kidman (58) i glazbenik Keith Urban (57), razveli su se nakon gotovo dva desetljeća braka.

Prema informacijama koje prenosi TMZ, par nije zajedno još od lipnja, a razvod je inicirao Urban. Kidman je navodno do posljednjeg trenutka vjerovala da bi brak mogao biti spašen te je pokušavala održati obitelj na okupu, a kao razlog razdvajanja naveli su ''nepomirljive razlike''. Par zajedno ima dvije kćeri - Sunday Rose (15) i Faith Margaret (13).

Nicole je, kako tvrdi izvor za časopis People, povrijeđena i osjeća se izdano. Iako je vjerovala da postoji šansa za pomirenje, Keith je, čini se, već nastavio dalje.

Glasine o njegovoj novoj vezi već neko vrijeme kruže Nashvilleom. Više izvora iz glazbene industrije tvrde da je Urban u vezi s mlađom ženom koja također dolazi iz glazbenog svijeta. Identitet navodne partnerice još nije poznat, a ni Keith ni Nicole zasad nisu službeno komentirali te glasine.

Nakon razilaženja, Urban je unajmio vlastiti stan u Nashvilleu. Kidman i Urban dogovorili su roditeljski plan prema kojem će djevojčice većinu godine (306 dana) provoditi s majkom, dok će s ocem biti 59 dana. Također su se obvezali da neće negativno govoriti jedno o drugome pred djecom te će ih poticati na održavanje bliskog odnosa s oba roditelja.

