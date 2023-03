Bivša supruga Brucea Willisa, glumica Demi Moore, objavila je u ponedjeljak na Twitteru video s proslave Bruceova rođendana, ali je njime zabrinula jedan dio glumčevih fanova.

'Suze mi idu kada ga vidim ovakvog'

Naime, fanovi su primijetili na snimci da Bruce djeluje nekako nestabilno na nogama, odnosno da blago posrće i da se vide tragovi teške bolesti s kojom se bori, a uočili su i da mu nedostaje prednji zub.

"Gdje mu je nestao prednji zub?" pitali su se neki Bruceovi fanovi. "Suze mi idu kada ga vidim ovakvog", napisao je jedan korisnik Twittera, a drugi se nadovezao: "Ne izgleda mi dobro, baš sam tužan zbog toga".

"Kako je moguće da mu nedostaje zub, pa čovjek ima milijune na bankovnom računu", "Izgleda mi zdravo, ali znakovi bolesti su očiti, vidi se da se teško kreće", "Moja majka ima demenciju i gledajući ovaj video vidim dosta sličnosti", samo su neki od komentara zabrinutih fanova.

No, ispod objave prevladavaju uglavnom samo pozitivni komentari u kojima ljudi hvale Brucea kako se dobro drži i njegovu obitelj koja ga podržava i pomaže mu.

Heming objavila emotivan video

Isto tako, supruga Brucea Willisa, Emma Heming, objavila je u nedjelju video povodom glumčeva rođendana i njime je rasplakala mnoge Bruceove obožavatelje.

Heming je objavila kompilaciju videa, odnosno zajedničkih uspomena na kojima se može vidjeti Brucea kako se igra s kćerima, kako izmjenjuje nježnosti s Emmom i kako se njih dvoje dobro provode na odmorima.

"On je hodajuća ljubav. Njega svi vole. I ja ću ga uvijek voljeti. Sretan rođendan mom najdražem. Moja želja za Brucea jest da svi vi šaljete svoje molitve i dobre vibracije jer on je osjetljiva duša i osjetit će to. Hvala svima što brinete", napisala je Emma u opisu videa.

Fanovima, baš kao i Willisovoj obitelji, teško pada to što je glumcu dijagnosticirana demencija i što bolest vrlo brzo napreduje, a mnogi su ispod Emmine objave napisali da ih je ovaj video rasplakao.

"Ovaj me video rasplakao. Toliko ljubavi je stalo u ovu snimku, ni ne čudim se što ga svi vole", "Plakala sam gledajući ovo", "Emma, hvala ti što si ovo podijelila s nama", "Plačem i ja s tobom Emma, prekrasan video", "Jako sam dirnuta svime što radiš za svog muža, vi ste ratnici, prebrodit ćete sve", samo su neki od komentara ispod objave.

Podsjetimo, Emma je na Bruceov rođendan objavila i još jedan video u kojem je otkrila kako je plakala čim se probudila i da joj gledanje starih videa na kojima je njezin muž "slama srce".

"Dakle, danas je mom mužu rođendan. Započela sam dan tako što sam se rasplakala. Kao što možete vidjeti, crvene su mi oči i nos. Mislim da je važno da vidite sve strane ovoga. Često dobivam poruke kako sam jaka. Nemam izbora. Voljela bih da imam. Ali moram odgojiti dvoje djece u svemu ovomu", ispričala je.

"U životu jednostavno moramo prihvatiti stvari. Međutim, ponekad sam danima tužna. Tako se osjećam i danas, na njegov rođendan. Počela sam praviti video s njegovim snimkama i, ne znam zašto, ali to mi slama srce. To radim i za vas, znam koliko volite moga supruga. Hvala vam", zaključila je Heming.

Nedavno je optužili

Ona je nedavno odgovorila na optužbe da "koristi dijagnozu demencije svog supruga da bi se proslavila". Podijelila je video na Instagramu u kojem je govorila o tomu kako mnogi misle da se pokušava promovirati objavama o zdravlju glumca. Osim toga, ranije je apelirala da se Brucea ostavi na miru, pogotovo kada odluči napustiti kuću.

Podsjećamo, nakon što je obitelj Brucea Willisa u ožujku 2022. objavila da je glumcu dijagnosticirana afazija i da će se povući iz glume, nedavno je otkriveno da mu je postavljena nova dijagnoza i da boluje od demencije.