Brooklyn i Nicola pokušavaju biti David i Victoria? Javnost im se smije zbog ovih objava
I dok su fotografije, prema mišljenju pojedinih pratitelja, očito inspirirane Instagram objavama bračnog para Beckham, Brookly i Nicola nastavljaju uživati u luksuznom životu ne osvrčući se na komentare javnosti
Prije tjedan dana Brooklyn Beckham (26) podigao je veliku prašinu na društvenim mrežama, objavivši iskrenu poruku kojom se otvoreno distancirao od svojih roditelja, nakon godinu dana niza nesuglasica u obitelji. Iako je u objavi naglasio da on i supruga Nicola Peltz (31) žele svoj privatni život živjeti u miru, njihove posljednje Instagram objave pokazale su da obiteljsku dramu ipak dodatno „hrane“ javno.
Naime, fotografije s njihovog luksuznog odmora u Malibuu ovih dana mnoge su podsjetile na objave njegovih roditelja, Victorie i Davida. Od restoranskih selfija do gotovo identičnih odjevnih kombinacija i čak Brooklynove ljubavi prema vrtlarstvu, tragovi „Beckham stila“ su očiti.
Romantična večera u restoranu
Nakon Instagram „bombe“, Brooklyn i Nicola pobjegli su u luksuzni hotel San Ysidro Ranch u Montecitu, omiljeno odredište princa Harryja i Meghan Markle. Od tamo su podijelili trenutke romantičnog bijega sa svojih 20 milijuna pratitelja, a jedna od fotografija prikazuje Brooklyna kako ljubi Nicolu tijekom večere, što neodoljivo podsjeća na 2019. kada je David grlio i ljubio Victoriu na sličan način, uz gotovo identičan izraz lica.
Vinski rituali
Na drugoj fotografiji Brooklyn uživa u čaši crnog vina, što je također tipična navika njegova oca, koji je poznat po sklonosti skupocjenim vinima poput Chateau Margaux. Na odmoru u Malibuu Brooklyn je čak pokazao rijedak i povijesni 1831. Château d’Yquem, čija je prosječna cijena oko 16.687 funti po boci.
Na odmoru je Nicola zablistala u crnoj halter-neck haljini koja ne bi izgledala neprirodno ni na Victoriji, poznatoj po svojim klasičnim crnim krojevima. I dok su fotografije, prema mišljenju pojedinih pratitelja, očito inspirirane Instagram objavama bračnog para Beckham, Brookly i Nicola nastavljaju uživati u luksuznom životu ne osvrčući se na komentare javnosti.
POGLEDAJTE VIDEO: Nenajavljeno testiranje na alkohol i droge u školi: Rezultate poslali roditeljima