Thompson poslao kratku i emotivnu poruku rukometašima: Pogledajte što je napisao!

Hrvatska rukometna reprezentacija još je jednom razveselila naciju osvojivši brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj, a čestitke su pristizale sa svih strana. Među onima koji su se javno oglasili bio je i Marko Perković Thompson (59), koji nije skrivao ponos zbog uspjeha naših rukometaša.

Hrvatska je u dramatičnoj utakmici svladala Island rezultatom 34:33 i tako stigla do još jedne medalje na velikim natjecanjima. Thompson je tim povodom na svom službenom Facebook profilu objavio kratku, ali emotivnu poruku podrške.

"Bravo 🇭🇷 vitezovi! Čestitamo 🇭🇷" poručio je glazbenik, a njegova objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija. Komentari su se nizali, a brojni obožavatelji pozvali su ga da se pridruži rukometašima na svečanom dočeku koji će se sutra održati u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića.

Euforija zbog brončane medalje tako se nastavila i na društvenim mrežama, gdje su navijači još jednom pokazali koliko cijene uspjehe hrvatskih sportaša.

Podsjetimo, Kako RTL Danas doznaje iz Thompsonovog menadžmenta, poziv rukometaša da im zasvira Marko Perković zasad nije stigao. Bilo je neformalnih kontakata proteklih dana, ali danas ne. Ako bi igrači zatražili da im MPT opet zapjeva, on će to učiniti. “Takav poziv se ne odbija”, poručuju u Thompsonovom menadžmentu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvu generaciju imamo! Pogledajte kako su dečki proslavili povijesni uspjeh Hrvatske