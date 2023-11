Sinoć je u dvorani Vatroslava Lisinskog održan koncert "Tomislav Ivčić… 30 godina nakon" na kojem su nastupila brojni poznati pjevači s naše estrade te pred zagrebačkom publikom izveli najveće hitove, a prisjetili su se nevjerojatne Ivčićeve glazbe koja traje još uvijek, 30 godina nakon njegove smrti.

Koncert u časti Tomislava Ivčića

Ivčić je u samo 40 godina koliko je doživio, napisao je i otpjevao više od 200 pjesama, a snimio je 23 te prodao preko 2,5 milijuna albuma, piše Večernji list.

Postao je simbolom hrvatske želje za mirom kroz himnu mira "Stop the War in Croatia" , a pod istim imenom pokrenuo je globalni humanitarni projekt za pomoć Hrvatskoj…

Koncert u časti Tomislava Ivčića

Kći Tomislava Ivčića

"Moj otac u samo 40 godina života stvaranja u nasljeđe nam je ostavio nevjerojatan opus i emociju koja je među ljudima koji su ga voljela ostala prisutna i toliko godina poslije. Koncertima u Zadru i Zagrebu želimo zahvaliti svima koji ga i dalje čuvaju blizu srca,

kojima su njegove pjesme i djelovanje obilježili važne trenutke života.

Za sve njih u Lisinskom su pjevali vodeći hrvatski izvođači i uz pjesme moga oca zatvaramo veliki krug kojeg je započeo u Zadru kao mladić s veliki snovima i talentom, nastavio u Zagrebu gdje je postao jedna od najvećih zvijezda bivše zemlje, a mi ga simbolično zatvaramo koncertom u Zagrebu i vraćamo mu dio onoga što nam je ostavio u nasljeđe.

Kći Tomislava Ivčića

U Lisinskom, gdje je moj otac imao neke od svojih nezaboravnih koncerata, završavamo ovu godinu sjećanja i ovaj spektakl na meni najdraži način, intimno i u okruženju svih onih koji ga i dalje slušaju, vole i cijene", rekla je kći Tomislava Ivčića, Izabela Vrtar, koja je uz umjetničkog direktora Davora Pekote, scenografa Nevena Stojakovića i suorganizatora Igora Bačića sudjelovala u koncertu.

Poznate ličnosti na koncertu

Na koncertu nastupali su Mladen Grdović, Jure Brkljača, Jasna Zlokić, Novi Fosili, Boris Novković, Jacques Houdek, Neno Belan, Ivana Kindl, Hari Rončević, Marko Škugor, Ivica Sikirić- Ićo, Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Marina Tomašević, Mia Dimšić, Klapa Niko, Davor Pekota i Grupa Forum i Duje Stanišić.

Nastupio s dječakom

Jure Brkljača nastupao na koncertu

Jasna Zlokić nastupala na koncertu

Boris Novković nastupao na koncertu

Jaques Houdek nastupao na koncertu

Marko Škugor nastupao na koncertu

Ivica Sikirić nastupao na koncertu

Sestre Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac nastupile na koncertu

Mia Dimšić nastupila na koncertu

Klapa Niko nastupala na koncertu

Marina Tomašević nastupila na koncertu

Duje Stanišić nastupio na koncertu

Prekrasna večer

U Ivčićevu čast izveli su nevjerojatan opus od antologijskih dalmatinskih pjesama poput 'Kalelarge', 'Večeras je naša fešta' i 'Zapivajmo noćas u konobi' preko ljubavnih balada poput 'Najljepša si', 'Gdje si sad moj anđele' i 'Gorka rijeka' te do nezaboravnih domoljubnih hitova poput 'Tamo gdje sam rođen', 'Stop the War in Croatia' te 'Sine vrati se'.

Poznati pjevači pjevali hitove njemu u čast

Kao kantautor, Ivčić je djelovao u mnogim glazbenim žanrovima, a posljednjih godina svoga života, odnosno za vrijeme rata, istaknuo je humanitarnim radom kojim je započeo skladanjem prve hrvatske antiratne pjesme "Stop the War in Croatia" koja je do danas ostala simbolom mira, a tada se proširila radijskim i televizijskim eterima u čitavom svijetu.

