Pop pjevačica Britney Spears (42) oglasila se na Instagramu da bi s obožavateljima podijelila nezadovoljstvo zbog svojih najnovijih tretmana ljepote, uključujući promjenu boje kose.

U videu na Instagramu koji je u međuvremenu izbrisan, podijelila je da je nedavno obojila kosu u platinasto plavu, ali da je zbog te promjene požalila.

"Učinila sam to i apsolutno to mrzim. Oduvijek sam htjela svoju platinasto plavu kosu. Uspjela sam u tome i apsolutno je mrzim. Zapravo je previše bijela pa ću to popraviti!!! Izgledam puno mlađe, malo se ježim od toga", rekla je i dodala da joj zbog nove frizure, oči izgledaju iznimno velike, što joj se nikako ne sviđa.

Zanemarila brigu o izgledu

Osim što je obojila kosu za koju je priznala da nije zadovoljna, u opisu objave je otkrila da je zabušavala po pitanju brige o sebi, a upravo se zbog toga po prvi put odlučila na laserski tretman.

"Nisam baš dobro brinula o sebi... Dva mjeseca nisam uređivala nokte, a svoj prvi laserski tretman lica napravila sam tek prije tjedan dana. Ipak je malo boljelo… nisam obožavatelj toga...", pisalo je u opisu snimke.

Iako se ne srami dijeliti rizične fotografije i videa u kojima često osvane u golišavom izdanju, prošlog je mjeseca svojim pratiteljima rekla da, iako se na prvi pogled činilo kao da je uživala u nedavnom odmoru na plaži, njezin odmor nije bio med i mlijeko kakvim ga je prikazala.

"Ima puno drugih stvari koje su se dogodile na ovom putovanju, a koje također ne dijelim. Ništa nije onako kako se ponekad čini!!! Pokazujem da je sve potpuno savršeno, ali vjerujte mi da sam i ja prošao kroz neke stvari i da nisu previše uvredljive, podijelila bi ih", pisalo je u njezinoj objavi u kojoj je dodala da bi njezina iskustva druge ljude jako rastužila i da ne može učiniti ništa u vezi s tim.

"Samo znajte da moj život nije tako savršen kao što se čini…"

Podsjetimo da je Britney u posljednje vrijeme u središtu medijske pažnje, a ovoga puta ne zbog svojih provokativnih objava, već zbog promjene imena.

Naime, pjevačica je na Instagramu promijenila ime u Xila Maria Spears, zbog čega se većina pita je li u pitanju neka šala ili je uistinu promijenila ime. Britney se po tom pitanju nije oglasila, pa tako razlog promjene njezina imena na Instagramu, ostaje misterij.

