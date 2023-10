U svojim dugo iščekivanim memoarima "The Woman in Me", Britney Spears je otkrila da su se ona i Jason Alexander odlučili vjenčati 2004. godine nakon zajedničke pijane noći u Vegasu. “On i ja smo se posvađali”, piše pjevačica.

“Uopće se ne sjećam te večeri, ali prema onome čega se sjećam, on i ja smo se izležavali po hotelskoj sobi i ostali budni do kasno gledajući filmove… a zatim smo imali briljantnu ideju da odemo u Malu bijelu kapelicu u tri i trideset ujutro.”

Dobitnica Grammyja (41) također je potvrdila da su se ona i Alexander vjenčali jer im je "dosadno", a ne zato što su bili jako zaljubljeni.

“Ljudi su me pitali volim li ga. Da bude jasno: on i ja nismo bili zaljubljeni”, objašnjava ona. “Samo sam iskreno bila jako pijana - i vjerojatno, u općenitijem smislu u to doba mog života, bilo mi je jako dosadno.”

Dok je princeza popa priznala da brak nije shvaćala "ozbiljno" od samog početka, njezina obitelj jest - i pobrinuli su se da zna koliko su bili razočarani kada su izašle vijesti o njezinom vjenčanju.

"Napravili su preveliku stvar od nevine zabave", prisjeća se Spears. “Svatko ima drugačiju perspektivu o tome, ali ja to nisam shvaćala toliko ozbiljno. Mislila sam da je ludo vjenčanje u Vegasu nešto što bi ljudi mogli napraviti kao šalu. Onda je došla moja obitelj i ponašala se kao da sam započela Treći svjetski rat. Plakala sam sve ostalo vrijeme u Las Vegasu.”

Spears također piše da ju je bijes njezine obitelji zbog situacije natjerao da shvati koliko žarko žele kontrolu nad njom. “Shvatila sam: nešto u vezi s time što sam bila pod njihovom kontrolom i što nisam imala jaču vezu s nekim drugim postalo im je vrlo, vrlo važno,” razmišlja.

Kasnije ju je uhodio

Naravno, brak je poništen te su ona i Alexander krenuli svatko svojim putem. On je kasnije planirao uništiti vjenčanje pop zvijezde 2022. s njezinim sada otuđenim suprugom Samom Asgharijem, a nakon toga je optužen za upadanje na posjed, uhođenje i zlostavljanje.

Alexander je prethodno dao svoju verziju događaja o svom spontanom braku s Britney u intervjuu za ABC News 2012. godine.

Tvrdio je da ga je Spears svojim privatnim avionom dovezla u Vegas. "Bilo je to samo u stilu: prijatelj je pozvao prijatelja da dođe na izlet", objasnio je.

Naslovnica memoara Britney Spears

Alexander, koji je uhićen u kolovozu zbog uhođenja, također je tvrdio da je Spears imala veliku ideju da se vjenčaju nakon što su se zajedno "drogirali". "Išao sam sa svojim osjećajima", prisjetio se. “Bio sam zaljubljen u nju. … Osjećam da je i ona osjećala isto.” Dodao je da je samo potpisao dokumente o poništenju jer je mislio da bi mogli ponovno biti zajedno.

Kasnije, Spears se udala za Kevina Federlinea samo nekoliko mjeseci nakon što je prošetala do oltara s Alexanderom. Dobili su dva sina, Seana Prestona i Jaydena Jamesa, prije nego što su se razveli 2007, piše Page Six.

U osim toga, ona se u svojim memoarima "The Woman in Me" osvrnula se na trač da je varala Justina Timberlakea tijekom njihove ljubavne veze. Iako je potvrdila da je poljubila koreografa Wadea Robsona, koji je radio s Timberlakeom i *NSYNC-om tijekom njihove turneje "No Strings Attached 2000"., Britney je tvrdila da je to bila reakcija na glasine o nevjeri njezinog tadašnjeg dečka, prema New York Timesu, koji dobio primjerak knjige.

"Bili smo vani jednu noć i otišli smo u španjolski bar. Plesali smo. Ljubila sam se s njim te večeri", napisala je u knjizi

Međutim, Spears (41) je izjavila da je godinama bila vjerna Timberlakeu (42), "s tom jednom iznimkom", dijeleći da su njih dvoje uspjeli izbjeći njezin susret s Robsonom (41) i ostali zajedno do 2002.