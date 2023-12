Britney Spears, 41-godišnja pop ikona, nedavno je, kako piše Daily Star, na Instagramu objavila da se u njezinom životu događa nešto neobično, čime je potvrdila sumnje svojih obožavatelja.

Naime, izazvala je zabrinutost sljedećim riječima: "Uvijek je postojala sumnja da se nešto događa! Pa, pogodite što, bili ste 100 posto u pravu, ali ne mogu govoriti više o tome jer je to trenutno izvan moje mogućnosti!", napisala je ispod isječka iz Disneyevog filma 'Ljepotica i zvijer' iz 1991. godine.

Na početku opisa koji je stajao u njezinoj objavi, Britney je napisala: "Počela sam pisati svoju knjigu prije dvije godine i u tim trenucima svog života, držala sam to za sebe! Ne samo da je moj osobni život bio tajna, nego je bilo u pitanju 20 teških godina teških o kojima sam pisala u svojoj knjizi!", napsiala je britney u svojoj objavi.

"Možete li zamisliti 2007. godinu, koja se činila kao da je trajala tri godine, a da pritom nitko ništa ne zna o tome? Sada je to gotovo i izuzetno sam tužna zbog tog perioda života! Čudno, jer iako koristim Instagram, ne pratim društvene mreže, vijesti i komentare obožavatelja!", dodala je, a Britneyini obožavatelji mogu se sjetiti da je 2007. bila godina kada je obrijala svoju kosu i ubrzo nakon toga, stavljena pod 13-godišnju skrbništvo svoga oca, tijekom koje je njezin otac Jamie, kontrolirao mnoge aspekte njezinog života.

Također, u isječku iz Disneyevog filma, prikazan je Princ Adam koji se pretvara u Zvijer, a Britney Spears imala nešto za podijeliti na tu temu.

Pjevačica je napisala: "Izgled vara! Toliko puta su me odbili i mnogi su me nevjerojatno povrijedili. U svijetu gdje su izgledi oduvijek bili važni, gdje leži taština, to je tajna kako osvojiti muško srce! Otrov zavodnice je iluzija! Uvijek je bila!", napisala je.

Čini se da je pjevačica od tada izbrisala videozapis sa svojom porukom, a odlučila je i isključiti opciju komentiranja.

