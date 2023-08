Britanska glumica Hellen Mirren (78) pozirala je za časopis DuJour bez ikakvog uređivanja fotke. Glumica je ponosno pokazala svoje lice s borama i opuštenim kapcima te dokazala da unatoč prirodnom starenju može biti lijepo lice s naslovnice.

Hellen ima samopouzdanja te ju nije briga za godine. Starenje joj je predstavlja problem te ga je prihvatila kao neizbježan proces u kojem uživa.

Glumica je nedavno za ulogu u filmu "Golda" promijenila svoj izgled, što je mnoge razočaralo. Hellen je u novom filmu utjelovila izraelsku premijerku Goldu Meir, zbog koje je morala staviti sijedu periku. Obrve su joj također bile sijede i čupave, a povećali su joj nos.

Podsjetimo, glumica je u braku s redateljem Taylorom Hackfordom (78) od 1997. godine. Zanimljivo je to što je ranije govorila da se nikada neće udati, a čini se da Hackfordu nije mogla odoljeti. Hellen i Taylor nemaju djecu jer glumica nema majčinski instinkt.

"Ne radi se o tome da ne volim djecu. Dapače, zabavna su i volim ih, no nikada nisam željela imati svoju. U jednom trenutku čak sam pomislila da bih se trebala ostvariti kao majka, no nikada nisam samu sebe uvjerila u to", rekla je ranije.

Prije supruga, bila je u vezi s kolegom Liamom Neesonom kojeg je upoznala na setu filma "Excalibur". Ljubav nije uspjela ali su zato ostali u prijateljskim odnosima.

