VLASNICA MNOGIH HITOVA /

Breskvica pozirala kao 'Viktorijin anđeo': U čipkastom kompletu zaludila pratitelje

Breskvica pozirala kao 'Viktorijin anđeo': U čipkastom kompletu zaludila pratitelje
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Popularna srpska pjevačica pokazala je vitku liniju

8.11.2025.
22:33
Hot.hr
Antonio Ahel/pixsell
Srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica (24) ponovno je pokazala da zna kako postići da sve oči budu uprte u nju. Na najnovijim fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama, pojavila se u čipkastoj bijeloj kombinaciji i s velikim krilima, zbog čega su je mnogi usporedili s Viktorijinim anđelicama.

"Vaš omiljeni anđeo", napisala je u opisu objave koja je u rekordnom roku zapalila Instagram. Komentari obožavatelja samo su se nizali – jedni su je hvalili zbog izgleda i samopouzdanja, dok su drugi primijetili kako joj ovakav styling savršeno pristaje jer ističe njezinu ženstvenost.

S kime je Breskvica u vezi?

Breskvica je u posljednje vrijeme sve češće u fokusu javnosti ne samo zbog pjesama, već i zbog svog ljubavnog života. Nakon prekida s glazbenikom Mihajlom Veruovićem Voyageom, s kojim je činila jedan od najpopularnijih mladih parova na regionalnoj sceni, Anđela je pronašla novu ljubav - Nikolu Stanisavljevića. Njezin odbranik, s kojim je oko dvije godine, nije javna osoba, a navodno radi u policiji.

Pjevačica je poznata po tome što o privatnom životu govori vrlo rijetko, odlučna da fokus ostane na njezinu radu i glazbi.

Breskvica se nedavno oglasila i povodom nastupa mladog Slavonca Jakova Jozinovića, kojem je javno pružila podršku.

"Čula sam njegove nastupe, dečko brutalno pjeva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen. Svaka mu čast, trebalo bi svi podržati njegov rad jer kida, želim mu puno sreće", rekla je pjevačica za srpske medije.

POGLEDAJTE VIDEO: Zabrana mobitela ne samo u školi, nego i doma? Hrvati su svoje rekli, ne znamo kada smo bili toliko složni

BreskvicaAnđela IgnjatovićViktorijin Anđeo
