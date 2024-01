Brat partnera američke kantautorice Taylor Swift (34), Travisa Kelce (34) i američki nogometaš Jason Kelce (36) donio je odluku da će u 2024. godini manje vremena provoditi ispred ekrana.

U posljednjoj epizodi "New Heights s Jasonom i Travisom Kelceom" priznao je kako previše vremena provodi na svom mobitelu te da bi najradije obrisao sve aplikacije.

"Ne bih imao aplikacije i bacio bih svoj telefon u vulkan magme jer mrzim koliko sam na njemu. Mrzim sve što ima veze s mojim telefonom. Ovisan sam o tome, ne mogu podnijeti to", rekao je.

Travis tvrdi kako Jason koristi svoj telefon za "stjecanje znanja".

"Sviđa mi se količina znanja koju donosi, ali mrzim količinu ometanja koju donosi", rekao je Jason.

Nakon toga je dodao kako ga mobitel ponekad čini lošim roditeljem.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Donio odluku

"Mrzim kad mi dijete kaže da spustim telefon jer mi to daje do znanja koliko sam loš roditelj. 'Tata, spusti telefon', znaš li koliko ti to zadire u dušu i pušta te znaš kakav si… roditelj?", upitao je Jason, a Travis se nasmijao.

"Sljedeći put kad to kaže, možeš li samo snimiti ono što gledaš?", rekao je Travis.

"Bit će to besmislica. Ne, vjerojatno će to biti križaljka u New York Timesu jer ih volim iz nekog razloga", zaključio je Jason.

