Bivša Miss Hrvatske, a danas poduzetnica, Branka Bebić Krstulović (47) dala je svoj prvi intervju nakon 20 godina, a intervjuirala ju je njezina sestra, spisateljica Milana Vlaović Kovaček.

'Imala sam američku radnu dozvolu'

Za Gloriju je istaknula da joj je obitelj oduvijek važna te da je to ono čemu se želi kvalitetno posvetiti. Osim obitelji, dotaknula se manekenske karijere te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svoga života.

"Tog ljeta imala sam njujoršku adresu, ugovor s poznatom agencijom Wilhelmina i američku radnu dozvolu koju nije bilo lako dobiti. Deset dana prije polaska upoznala sam Hrvoja, ali ipak sam otputovala jer bilo bi neozbiljno da to nisam učinila", ispričala je pa dodala kako su nekoliko mjeseci imali vezu na daljinu.

Inače, Metkovčanka Branka proglašena je najljepšom Hrvaticom 1994. Iste je godine osvojila i titulu Miss Europe.

"Onda sam shvatila da se tek započeta veza iz New Yorka naprosto ne može održati. Ja sam dugotrajnim radom stekla odličnu poziciju i u Europi i dobar početak u New Yorku i svoj posao mogla sam raditi još desetak godina, ali on je imao takvu poslovnu viziju da nije mogao pratiti mene, tako da je bilo prirodnije da se ja vratim", objasnila je.

Branka i Hrvoje vjenčali su se nakon tri godine veze i zajedno su dobili trojicu sinova - Antu, Niku i Dinu

"Oduvijek sam znala da mi je obitelj jako bitna i da je to nešto čemu se želim kvalitetno posvetiti. S njim sam osjetila da bi to moglo biti uzajamno i da je on također čovjek koji vjeruje u obiteljske vrijednosti", rekla je.