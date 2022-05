Udovica Nikolina Pišek bila je vidno uznemirena i rastresena na sahrani supruga Vidoja Ristovića u četvrtak na Novom groblju u Beogradu. Voditeljica se nije mogla odvojiti od Vidojeva groba, a cijelo vrijeme su je pridržavali prijatelji i svekar Miša Grof.

Dinamika koja je očito funkcionirala

Naime, Nikolina je često znala govoriti u medijima o svojoj obitelji i odnosu s Vidojem, a jednom prilikom je istaknula da je Vidoje bio muškarac kojeg je najviše voljela.

"Ja sam čuvar ognjišta, kućni, domaćinski tip, a on je taj koji voli unositi nered u to, što je nekad dobra dinamika. Vidoje više voli izlaske i razbarušene situacije koje ja moram kontrolirati da ne nastane potpuna anarhija", rekla je Nikolina za Gloriju 2020.

Nikolina i Vidoje su imali u planu preseliti se iz Srbije u Hrvatsku, a tada je Nikolina otkrila detalje o njihovom novom domu u podsljemenskoj zoni.

"Kuća se nalazi u sjevernom djelu Zagreba, ima 400 četvornih metara, a ukupnog zemljišta oko 1600. Naročito se veselim velikom vrtu i kupaonicama kojih nikad dosta. Bit će to naš mali raj. Vidoje ima povjerenja u mene i što se tiče uređenja, može mi davati prijedloge ali nema pravo utjecati na situacije. Ja sam vrlo praktična i prostor mora biti funkcionalan, a onda estetika prolazi iz funkcije što je njemu potpuno strano", rekla je tada Nikolina.

Obožavala je Vidoja

Nikolina Pišek je također priznala da nikada nije bila poput većine djevojaka, 2013. je za Jutarnji list ispričala da je Vidoje prvi muškarac kojeg onda istinski voli.

"Nisam nikad poput većine djevojaka ili žena maštala zamišljajući svoje vjenčanje. Iskreno, brak mi nikada nije bio na pameti. Nisam bila opterećena njime, postigla sam sve što sam željela, pa sam se tako ostvarila i u majčinstvu. Pomalo sam se čak osjećala krivom što nikada nisam zamišljala svoje vjenčanje. Znala sam samo to da nikada ne bih mogla ući u brak s muškarcem od kojeg sam dominantnija. Tako o braku nisam ni razmišljala, sve do trenutka dok nisam upoznala Vidoja. Jer, ovo što imam s njim emotivnije je i jače od bilo čega prije. Tek sada mogu reći da proživljavam ljubav u punom smislu te riječi. Što kod njega najviše cijenim? To što je pravi autentični muškarac, vrsta za koju sam mislila da uistinu više ne postoji", rekla je Nikolina koja je Vidoja upoznala u Dubrovniku.

"Vidoje je specifičan, on je najosebujniji čovjek od svih koje sam ikad srela", rekla je tada Nikolina, koju je Vidoje zaprosio tako što joj je dok su s društvom bili vani ugurao prsten u ruku i rekao: “Ne moraš mi sad ništa reći, ti malo razmisli, pa kad vidiš što hoćeš, onda mi reci.”