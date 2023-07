Jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu, Brad Pitt, pojavio se na finalu Wimbledona u kojem je Novak Đoković poražen od Španjolca Carlosa Alcaraza.

Sve je okupljene šokirao svojim mladenačkim izgledom. Naime, poprilično je neobično da čovjek koji će uskoro napuniti 60 godina nema niti jednu boru na licu. Čak štoviše, Brad na fotografijama izgleda poput 30-godišnjaka.

Sada se mrežama širi i snimka na kojoj Brad jede čips, a svi su primijetili kako mu je koža na vratu napeta, do te mjere da izgleda da će puknuti kako glumac žvače. No, paralelno, lice mu je zategnuto do daske.

Mnogi su ga odmah usporedili s Benjaminom Buttonom, likom koji je odigrao prije nekoliko godina, a koji stari unazad te sa svakim danom koji prođe postaje sve mlađi.

Podsjetimo, nakon rastave od Angeline Jolie, popularni glumac navodno se odlučio na nekoliko estetskih korekcija.

Ugledni svjetski plastični kirurzi proučili su njegove fotografije prije i poslije razvoda te su uočili par sitnih promjena.

"Koristio je filere, botoks, piling, a korigirao je i područje oko očiju. Iako se iznutra osjeća uništeno, ne želi sebi dopustiti da se to vidi i izvana", otkrio je izvor za RadarOnline.

"Ožiljci pored uha znakovi su faceliftinga", kaže doktor Lyle Back te zaključuje da glumac izgleda znatno mlađe zahvaljujući laserskim tretmanima i kemijskim pilinzima. Ipak, nisu svi zadovoljni, Bradovi prijatelji glumca navodno kude te mu poručuju da se prestane igrati sa svojim licem.

