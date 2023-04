NIJE TO ZASLUŽILA / Naljepšu WAG-sicu zaprosio je na sramotan način: 'Bio sam gotovo gol, ali ja sam ukrajinski Brad Pitt'

Atraktivnu ukrajinsku novinarku i suprugu ukrajinskog reprezentativca koji igra za engleski Arsenal, Oleksandra Zinčenka, Vladu Sedan Zinčenko, britanski Daily Mail proglasio je najljepšom WAG-sicom na svijetu. Vlada je zahvaljujući svom poslu i upoznala Oleksandra, a par se vjenčao 2020. godine. Oleksandr je otkrio kako je zaprosio Vladu: "Način na koji sam predložio da se uda za mene je najgori prijedlog ikad, ikad - to je nemoguće, tako je sramotno. Učinio sam to nakon pobjede oko četiri ujutro u njezinom stanu, u boksericama, gotovo gol. Želio bih dati savjet svima koji planiraju prosidbu, nemojte to raditi na moj način. U to vrijeme sam poludio. Otišao sam malo vani u šetnju, kupio joj puno cvijeća tog jutra Naravno da je pristala. Prije svega zato što sam ukrajinski Brad Pitt. Bio sam u svojim boksericama - imam nevjerojatno tijelo". Prezgodnu Vladu na Instagramu, gdje često objavljuje atraktivne fotke, prati više od šesto tisuća ljudi.