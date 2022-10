Borna Kotromanić objavila je fotografiju iz Milana, u kojem se udaje njena prijateljica Iva Majoli.

Nakon što je otkrila snimke s djevojačke, a kasnije i detalje oko svadbenih poklona, sada je otkrila i popriličan dekolte.

U crnoj haljini dugoj do poda, grudi su pokrivene tek trakama, dok dekolte seže do pupka. Obzirom na to da je i Ivana Hoti na fotografiji u crnoj haljini, moguće da su se uskladile za vječanje s, po svemu sudeći, prilično neobičnim dress-codeom.

Iako bi se dalo pretpostaviti da jedan pogrešan pokret može završiti time da će pokazati više no što je naumila, objavila i video u kojem se vidi kako se Borna spretno nosi s haljinom.