Life coach, blogerica i bivša modna dizajnerica Borna Kotromanić oduvijek je zaljubljena u ples. Ova aktivnost joj je draža i zabavnija od provođenja vremena u teretani, a jednako djelotvorna.

Borna pleše gdje god stigne - od koncerata, izlazaka, plesnjaka, a sada i - po stanovima.

Kotromanić je na svom Instagram kanalu, na kojem je prati prati više od 19.000 ljudi podijelila plesni video u svom famoznom crnom kombinezonu s prorezom, u kojem smo je nedavno imali priliku gledati u javnosti.

"Plesni 8. mart", napisala je u opisu fotografije.

"Kada god se poželim tjelovježbe, s obzirom na to da ne idem u teretane niti džogiram, najradije posežem za plesom. Kroz godine sam tako išla na trbušni ples, balet, ples na šipci, latino fitness, u raznim fazama, raznim intenzitetom, ali uvijek u mjeri u kojoj me veseli. Ples, je za mene odraz naše senzualnosti, samosvijesti, autentičnosti, ili njihove odsutnosti. Za iščitati puno toga iz nečijeg rukopisa morate biti grafolog, no iz plesa možete saznati puno toga o osobi samo promatrajući je, koliko su pokreti spontani, a koliko odrađeni. Ja neke elemente iz poduke ubacim u svoj osobni stil, ali to se samo od sebe dogodi", istaknula je Borna jednom prilikom.

Borna kaže kako je bitno glazbu osjetiti jer je glazba emocija.

“Ne mogu se pokrenuti na glazbu s kojom ne rezoniram i teško mogu ne zaplesati na glazbu s kojom sam u rezonanci”, objašnjava.